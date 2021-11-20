Как сказала Денисова, солдат стал не только жертвой шантажа, но еще и равнодушия со стороны высшего руководства.

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Военнослужащий написал рапорт, в котором сообщил об угрозах и травле, указав имена причастных. Однако реагирования со стороны руководства не произошло.

Кроме того, командир батальона якобы заявил, что присутствие ЛГБТ-людей в армии неприемлемо, а обидчики вообще не понесут наказания,

– отметила Денисова.

Украинская омбудсмен напомнила, что, согласно статьям 3, 68 Конституции Украины, человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются наивысшей социальной ценностью. Обязанностью каждого человека является не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей. К тому же в Украине запрещена любая форма дискриминации.

Денисова констатировала, что военная дисциплина обязывает каждого военнослужащего:

соблюдать определенные уставами ВСУ правила взаимоотношений между военнослужащими,

укреплять военное общество,

проявлять уважение к командирам и друг к другу,

быть вежливыми и соблюдать военный этикет,

вести себя с достоинством и честью, не допускать самому и удерживать других от недостойных поступков.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека также обратилась к министру обороны Украины с просьбой взять под личный контроль вопрос осуществления служебного расследования по указанному инциденту.

Полный текст публикации Людмилы Денисовой:

Как стало известно из средств массовой информации, солдат контрактной службы заявил, что стал жертвой шантажа и угроз со стороны сослуживцев из-за его сексуальной ориентации.

Несмотря на то, что солдат написал рапорт, реагирования со стороны руководства не произошло. Кроме того, как следует из материалов СМИ, командир батальона заявил, что присутствие ЛГБТ-людей в армии неприемлемо.

Согласно статьям 3, 68 Конституции Украины человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство признаются в Украине высшей социальной ценностью.

Запрещение любых форм дискриминации установлено статьями 24 Основного Закона Украины, 7 Всеобщей декларации прав человека, 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протокола № 12 к ней, а также статьей 6 Закона Украины "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине".

Обращаюсь к Министру обороны Украины с просьбой взять под личный контроль вопрос осуществления служебного расследования по указанному инциденту, в том числе в отношении действий командира батальона, и принятия мер с целью недопущения дискриминации, в частности по признаку сексуальной ориентации в Вооруженных Силах Украины.