24 березня, 15:02
В одному з районів Львова сталась пожежа: у ДСНС розповіли деталі
У Львові 24 березня в одному з районів міста здіймався дим. Там загорілось дві недіючі будівлі та сміття.
Детальніше про це повідомив речник ДСНС Львівщини Ігор Курус у коментарі 24 Каналу.
Дивіться також В Запоріжжі після російського удару спалахнула АЗС: є поранений
Що відомо про пожежу у Львові?
Мережею 24 березня ширилось відео пожежі на Сихові у Львові. Місцеві пабліки зазначали, що на місці події працюють вогнеборці.
Як уточнив Ігор Курус, повідомлення про загоряння надійшло до ДСНС близько 13:36. Сталось воно на вулиці Зеленій.
Відбулося загоряння двох недіючих будівель, а також сміття,
– додав речник ДСНС Львівщини.
Дим під час пожежі у Львові: дивіться відео
Займання оперативно ліквідували. Внаслідок події ніхто не постраждав, запевнили в ДСНС.