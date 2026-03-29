На Львівщині кілька дітей отруїлися у садочку: поліція почала розслідування

З 27 по 29 березня в один із медичних закладів міста Сокаль з симптомами гострої кишкової інфекції госпіталізували кількох дітей. Усі вони виявилися вихованцями одного й того самого дитсадка.

Станом на 18:00 29 березня у медзакладі перебуває десятеро дітей. Усі вони під наглядом лікарів, загрози їх життям немає. Про це йдеться у повідомленні поліції.

Дивіться також У лікарні померла 13-річна дівчинка, що постраждала під час атаки "Шахедів" на Миколаївщині

Що відомо про отруєння дітей у садочку на Львівщині?

Наразі фахівці Центру контролю та профілактики хвороб проводять епідеміологічне розслідування:

опитують госпіталізованих дітей та їх батьків;

з'ясовують, які продукти ті споживали у садочку;

відбирають зразки харчових продуктів, води та змивів для лабораторного дослідження;

обстежують працівників закладу. ️

Джерело інфекції та фактори передачі наразі встановлюються.

Тим часом поліція Львівщини розпочала кримінальне провадження за фактом отруєння дітей.

Йдеться про статтю щодо порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Вона передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Масове отруєння дітей: подібні випадки