Отруїлись грибами: на Львівщині вся родина потрапила в реанімацію
Четверо жителів Львівщини 5 серпня потрапили в реанімацію через отруєння грибами. Троє з них були членами однієї родини.
Постраждалі отруїлись сироїжками та лисичками. Вони перебувають у стані середнього ступеня тяжкості.
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Четверо жителів Львівщини отруїлись грибами
О 22:30 в реанімаційне відділення Турківської центральної міської лікарні потрапили 3 жителі села Карпатське віком 61, 33 та 25 років. Лікарі поставили їм попередній діагноз – отруєння грибами. Стан постраждалих – середнього ступеня важкості. За інформацією ZAXID.NET, пацієнти є членами однієї родини. Вони напередодні їли сироїжки.
Окрім цього, вночі в лікарню привезли ще одного пацієнта, 40-річного мешканця села Верхня Яблунька.
Його госпіталізували вночі о 1:30. З його слів, він їв лисички. Стан – важкий,
– розповів виконувач обов'язків начмеда Турківської лікарні Микола Марусяк.
Симптоми отруєння грибами
У МОЗ розповіли, що ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів. Основними симптомами є:
- нудота, блювання;
- різкий біль в животі;
- діарея;
- запаморочення;
- підвищення температури тіла;
- зниження пульсу;
- задуха;
- судоми;
- відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
- поява галюцинацій та марення.
Якщо у вас з'явився хоча б один із цих симптомів, необхідно негайно викликати швидку.
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Перша допомога при отруєнні грибами
Якщо ви отруїлись грибами, найголовніше – терміново викликати лікаря. Якщо є можливість, слід промити шлунок водою чи випити сорбенти. Найменша ефективна доза активованого вугілля – 0,5 грама на кілограм маси тіла.
До приїзду швидкої краще лягти та пити багато рідини – звичайної, підсоленої води чи прохолодного чаю. Це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини. Категорично заборонено вживати алкоголь, будь-яку їжу, молочні та кисломолочні продукти, адже це може прискорити всмоктування токсинів.
Окрім цього, ні в якому разі не слід займатись самолікуванням і намагатись "перечекати". Це може бути смертельно небезпечно. Залишки грибів або грибних страв потрібно обов'язково зберегти. Адже лабораторне дослідження допоможе встановити причину отруєння та призначити правильне лікування.