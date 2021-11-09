Ожеледиця, туман і морози: прогноз погоди на Львівщині на 10 – 14 листопада

За прогнозами синоптиків, з 10 листопада на Львівщині стане холодніше. Вночі та вранці дороги вкриватиме ожеледиця, тож водіїв закликають бети обережними під час руху.

Подекуди стовпчики термометрів опустяться до 5 градусів морозу. Окрім цього, 14 листопада прогнозують дощ.

До теми Вночі буде морозяно, вдень – сонячно й холодно: прогноз погоди на 10 листопада

Прогноз погоди на 10 – 14 листопада

У середу, 10 листопада, погоду на Львівщині визначатиме західна периферія антициклону з центром над Молдовою. В області буде мінливо хмарно. Істотних опадів не прогнозують.

Вночі та вранці Львівщину місцями огорне туман, а окремі ділянки доріг вкриє ожеледиця. Вітер – південно-східний з переходом на південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 3 – 5 градусів морозу, а вдень – 7 – 9 градусів тепла.



Прогноз погоди на 10 листопада / Дані Укргідрометцентру

У четвер, 11 листопада, в області також буде мінливо хмарно. Опадів протягом доби не очікують.

Вітер – південно-західний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 1 до 4 градусів морозу, а вдень – від 10 до 12 градусів тепла.



Прогноз погоди на 11 листопада / Дані Укргідрометцентру

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У п'ятницю, 12 листопада, на Львівщині очікують мінливу хмарність. Опадів протягом доби не прогнозують.

Вітер – південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла, а вдень – від 10 до 12 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 12 листопада / Дані Укргідрометцентру

У суботу, 13 листопада, в області також прогнозують мінливу хмарність. Істотних опадів протягом доби не очікують.

Вітер – змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 0 – 2 градуси вище нуля, а вдень – 6 – 8 градусів тепла.

Прогноз погоди на 13 листопада / Дані Укргідрометцентру

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У неділю, 14 листопада, на Львівщині буде мінливо хмарно. Вдень, за прогнозами синоптиків, падатиме невеликий дощ.

Вітер – змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, а вдень – від 6 до 8 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 14 листопада / Дані Укргідрометцентру