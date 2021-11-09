В Україну наближається зима – вдень температура повітря сягає все нижчих показників, а вночі країну накривають морози.
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Прогноз погоди в регіонах
Синоптики прогнозують на 10 листопада сонячний, однак прохолодний день. У середньому повітря погріється до +3…+8 градусів. Найсвіжіше буде на Сході – +3…+5 градусів, найтепліше на Заході – +7…+10 градусів.
Ніч буде морозяною у всіх областях, стовпчики термометрів опустяться до -1…-7 градусів.
Щодо опадів, то їх не прогнозують. За словами синоптикині Наталки Діденко, антициклон унеможливить опади в більшості країн Європи, зокрема й в Україні.
У Києві очікують суху та сонячну погоду, термометри показуватимуть +3…+5 градусів.
Погода в містах України 10 листопада
Ужгород – +7...+9
Львів – +7...+9
Івано-Франківськ – +7...+9
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +7...+9
Рівне – +6...+8
Житомир – +5...+7
Вінниця – +5...+7
Одеса – +5...+7
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +5...+7
Черкаси – +4...+6
Чернігів – +4...+6
Суми – +3...+5
Полтава – +4...+6
Дніпро – +5...+7
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +3...+5
Харків – +3...+5
Київ – +3...+5
Прогноз погоди на 10 листопада / Карта Укргідрометцентру
Повний текст публікації Наталки Діденко:
Антициклон (карта) загалом унеможливить опади в більшості країн Європи.
Дощі пройдуть лише на Середземномор'ї, а в скандинавських країнах – дощ із снігом (та ж карта).
Температура повітря в Україні найближчої ночі нагадає, що в нас все ж - попри народні нарікання на відсутність то зими, то весни, то осені, то літа - все ж зима можлива)
Стовпчики термометрів через прорив арктичної повітряної маси гухнуть до 3-8 градусів морозу. Карта 2.
Завтра вдень морозу не буде, проте все одно буде холодно, +3+8 градусів.
У південній частині та на Закарпатті - на кілька градусів все ж тепліше.
У Києві 10-го листопада передбачається суха погода, ще й сонячна.
Проте надходить пора легендарного стереотипу - "сонце світить, та не гріє" - завтра вдень максимально лише +3+5 градусів.
А найближчої ночі холодне повітря арктичного походження дмухне в столиці морозом, десь до -3-6 градусів.
До речі, про стереотипи.
Часто чую від різних людей таку дивну штуку -"сьогодні в Москві похолодало, завтра похолодає й у нас".
Мені зрозуміло походження такого стереотипу і, сподіваюсь, багатьом з вас також.
Він з'явився, коли нам у свідомість із усіх прасок постійно "пхали" Москву і все, що з нею пов'язане.
Тому в головах людей навіть атмосферні процеси перемішувались подібним ідеологічним чином.
Але атмосфері й тоді, й зараз, й, на щастя, завжди, чхати на людську недосконалість і подібні стереотипи.
Коли з районів Арктики проривається холодне сезонне повітря, воно приходить саме з районів Арктики.
Воно переміщується до нас географічно! з північного сходу.
На його шляху трапляються різні міста, містечка, села, озера, долини, ліси й галявини.
Не може з однієї точки в атмосферних масштабах щось кудись переміщуватися.
Москва перебуває на шляху ходу холодної маси північніше, тому арктичне вторгнення ця місцевість відчуває раніше.
Але в атмосферному масштабі місто Москва – мікроскопічна малозначуща точка, яка ніяк не може бути якоюсь прогностичною ознакою.
Тому такий стереотип некоректний і смішний.
Любіть географію, метеорологію, читайте хороші книжки, ніколи не піддавайтеся на сумнівні стереотипи і уважно стежте за уточненими прогнозами погоди)