Перегони на джипах у карпатському заповіднику: поляків не змогли покарати

Суд не зміг покарати громадян Польщі, які влаштували перегони в карпатському заповіднику на Львівщині. Все через те, що неправильно склали протокол.

Свідчення в підозрюваних у порушенні брали рідною мовою без дотримання усіх правил. Про це стало відомо журналістам 10 лютого.

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Могли не розуміти, які права мають

Цю справу розглядав Самбірський райсуд. Там констатували, що працівники Держекоінспекції відібрали пояснення у водіїв польською мовою. При цьому зупиненим не забезпечили наявність перекладача.

Хоч і українські правоохоронці розуміли поляків, цього недостатньо. Адже суд не може бути впевнений, що Громадяни Польщі володіють українською мовою. Відтак є сумніви, що вони розуміли свої права, передбачені Конституцією України.

Головне про цю подію

Загалом було 5 протоколів, які суд розглядав протягом 20 – 24 січня. Усі ці матеріали повернули назад Держекоінспекції.

30 грудня у заповідник "Королівські Бескиди" заїхали 5 позашляховиків. До них негайно відправилися працівники Державної екологічної інспекції, лісники та охоронці приватної фірми.

Вони встановили, що "перегони" влаштувало польська туристична агенція przygody4x4.pl. Екологи вважали, що такі дії є порушенням екологічного законодавства. Тому громадянам Польщі загрожував штраф від 153 до 408 гривень.

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