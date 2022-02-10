Показания у подозреваемых в нарушении брали на родном языке без соблюдения всех правил. Об этом стало известно журналистам 10 февраля.

Заметьте Польские туристы на квадроциклах хотели заехать на гору Петрос: украинцы помешали – видео

Могли не понимать, какие права имеют

Это дело рассматривал Самборский райсуд. Там констатировали, что работники Госэкоинспекции взяли показания у водителей на польском языке. При этом задержанным не обеспечили переводчика.

Хотя украинские правоохранители понимали поляков, этого недостаточно. Ведь суд не может быть уверен, что граждане Польши владеют украинским языком. Следовательно, есть сомнения, что они понимали свои права, предусмотренные Конституцией Украины.

Обратите внимание! В общей сложности было 5 протоколов, которые суд рассматривал в течение 20 – 24 января. Все эти материалы вернули обратно в Госэкоинспекцию.

Главное об этом событии

30 декабря в заповедник "Королевские Бескиды" заехали 5 внедорожников. К ним незамедлительно отправились работники Государственной экологической инспекции, лесники и охранники частной фирмы.

Они установили, что "гонки" устроило польское туристическое агентство przygody4x4.pl. Экологи считали, что подобные действия – нарушение экологического законодательства. Поэтому гражданам Польши угрожал штраф от 153 до 408 гривен.

Интересно – как ни пускали квадроциклы на Петрос: смотрите видео















