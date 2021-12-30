Про це повідомили 30 грудня, а склали протоколи днем раніше. Тепер іноземці мають сплатити штрафи за те, що порушували закон.

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Хто організував цю поїздку

Загалом там було 5 автомобілів, які заїхали на територію заповідника "Королівські Бескиди". Ці "перегони" влаштувало польське туристична агенція przygody4x4.pl.

Затримання польських автомобілів на Львівщині / Фото Держекоінспекції Львівщини

Правоохоронці та екологи вважають, що такі дії є порушенням екологічного законодавства. Тому громадяни Польщі тепер будуть змушені сплатити штраф від 153 до 408 гривень.

Автомобілі зупинили на території Дністрянського лісництва, що Самбірському районі. В цьому брали участь не тільки представники екологічної інспекції, а й прикордонники.

Автомобілі порушників у заповіднику: дивіться відео

Схожий випадок раніше

17 серпня повідомили, що на Закарпатті українські туристи не пустили польських на гору Петрос. Річ у тім, що іноземці хотіли дістатися туди на квадроциклах.

Українці перекрили рух і змусили їх розвернутися. Мовляв, на території Карпатського біосферного заповідника на квадроциклах їздити – заборонено.