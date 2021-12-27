Під Львовом чоловік застрелив собаку та цілився в сімейну лікарку

У селі Зашків, що біля Львова 26 грудня сталася вкрай моторошна подія. Там чоловік двічі вистрілив у собаку, а потім нібито почав цілитися в його господиню Галину Ладус.

Згодом стало відомо, що ця жінка є сімейною лікаркою львівської лікарні імені Князя Лева. Домашній улюбленець одразу помер і на місце викликали поліцію.

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Із темноти пролунав постріл

Про цей інцидент розповіла в мережі одразу 2 людини – донька лікарки Соломія Ладус та її співробітниця Руслана Мазур. За їхніми словами, це сталося під час прогулянки з собакою в полі.

Галина з донькою та своїм чоловіком вийшли на прогулянку, проте в певний момент із темноти пролунав постріл. Згодом вже почулося скавчання, яке припинилося після другого пострілу.



Рушниця, з якої стріляли в собаку / Фото з фейсбуку Solia Ladus

Тоді жінка побігла до собаки, проте зловмисник нібито почав цілитися в неї. Видання dailylviv.com повідомляє, що той опустив рушницю лише, коли почув крик чоловіка та дівчини, які туди бігли. Слід зазначити, що також оприлюднили фото з дозволом на зброю, який мав зловмисник.

Окрім цього, автори додавали до дописів фото вбитої тварини, яке ми не додаємо з етичних міркувань. Ви можете його переглянути за цим посиланням. Проте не рекомендуємо це робити вразливим і неповнолітнім (18+).



Дозвіл на зброю цього чоловіка / Фото з фейсбуку Solia Ladus

Закликають не засуджувати без фактів

Переважно в коментарях до цих дописів писали багато образ в сторону чоловіка, який вбив собаку. Користувачі навіть почали припускати, що той був напідпитку. Проте були й ті, хто закликали не робити поспішних висновків.

Мовляв, невідомо, які саме були передумови такого вчинку. Адже застрелений чотирилапий був досить великим і міг повестися агресивно.

Спілкування з чоловіком, який нібито вбив собаку: дивіться відео

Чи можуть за таке покарати

Наразі правоохоронці ніяк не коментували цю подію. Тому невідомо, чи відкривали кримінальне провадження та як кваліфікуватимуть справу.

Однак у Кримінальному кодексі України є стаття про жорстоке поводження з тваринами. Якщо правоохоронці встановлять, що дії чоловіка були безпідставними, йому може загрожувати до 8 років ув'язнення.

Зауважте – Головне про зоозахисний закон України: дивіться відео

Читайте повний текст допису Соломії Ладус:

Просимо максимального поширення!

Зашків, Завадів, Зарудці – будьте обачними та застерігайтесь від цієї скотини!!

Сьогодні вбив нашу собачку і здійснив замах рушницею на мою маму.

Нехай цього нелюда всі знають в лице!!! Не будьте байдужі та поширте цей допис!