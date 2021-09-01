Пішов на навчання і зник: у Львові поліція оголосила у розшук 17-річного хлопця
Джерело:поліція Львівщини
У Львові 1 вересня зник 17-річний Олександр Турчиновський. Хлопець пішов на навчання, однак додому так і не повернувся.
Хлопець навчається в одному з львівських вишів. Поліція оголосила зниклого у розшук.
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Поліція розшукує 17-річного студента
У Львові розшукують безвісти зниклого 17-річного Олександра Турчиновського. Його матір звернулася у поліцію приблизно о 13:40. Вона розповіла, що її син навчається в одному з вишів міста. О 6:30 він вийшов з дому на навчання й досі не повернувся. З того часу його місцеперебування – невідоме. На зв'язок з рідними хлопець також не виходив.
Прикмети зниклого:
- зріст 194 сантиметри;
- середньої тілобудови;
- волосся русяве;
- очі зелені;
- був одягнутий у червону куртку.
До розшуків зниклого студента залучили співробітників усіх служб відділу поліції №1 Львівського райуправління №1. Орієнтування надіслали у всі територіальні підрозділи поліції Львівщини.
Правоохоронці закликають усіх, кому відома будь-яка інформація про місцеперебування хлопця, повідомити на оперативну лінію 102.
Хлопець пішов на навчання і зник / Фото Поліції Львівщини