Після виявлення знешкодимо, – СБУ готова "зустріти" кремлівських диверсантів у Львові
У СБУ Львівщини 16 лютого прокоментували інформацію про можливість прибуття "тітушок" із ворожих країн. Там зазначили, що наразі цього ще не фіксували.
Про це розповіла в коментарі 24 каналу речниця регіонального управління СБУ Роксолана Яворська. Також вона додала, що спецслужби регіону готові до будь-яких схожих подій.
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Просять повідомляти про підозрілих осіб
Напередодні кілька львівських сайтів поширили інформацію про те, що диверсанти вже прибули. Проте представниця СБУ це заперечила.
Я не можу коментувати, чому певні ЗМІ видали інформацію, що вже прибули. Спецслужба не має інформації про прибуття "тітушок" до нашого регіону. Якщо ж воно відбудеться та про це повідомлять – ми ухвалимо відповідні дії, щоб знешкодити їх і запобігти злочинним діям,
– зауважила речниця СБУ.
Вона додала, якщо хтось має інформацію про підготовку диверсій або прибуття підозрілих осіб, необхідно одразу повідомити про це спецслужбу.Зверніть увагу! Повідомити можна за номером +380 66 467 1077. На цьому контакті є зареєстровані месенджери – вайбер, телеграм і ватсап.
Закликали бути медіаграмотними
В СБУ наголосили, що інформацію про стан у регіоні потрібно дізнаватися виключно з офіційних джерел, а також перевірених інформаційних ресурсів.
Також зауважили, що не варто надто довіряти спільнотам у месенджерах, де публікують фейки. "Там лише заклики без аргументації подій, які можуть трапитися" – резюмувала Роксолана Яворська.
Звідки взялася інформація про "тітушок"
Напередодні СБУ Львівщини надіслала листи з попередженням керівникам ОСББ, ріелторам і готелям. Там якраз мовилося, що в регіон можуть прибути диверсанти з Росії, Білорусі, тимчасово окупованих територій Донбасу чи анексованого Криму.
Мовилося, що вони можуть спробувати винайняти житло самотужки чи через підставних осіб. Також надали приблизний опис ймовірних зловмисників:
- чоловіки 20 – 50 років;
- спортивна тілобудова;
- не володіють українською мовою.
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