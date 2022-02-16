Цю інформацію підтвердили журналістам 24 каналу в СБУ Львівщини. Листи з описом ймовірних зловмисників розіслали керівникам ОСББ, готелів і рієлторам.

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Просять повідомляти про підозрілих осіб

В СБУ розповіли, що наразі ще не було випадків, коли дійсно прибули якісь "тітушки". Проте така ймовірність є та до цього вже готові.

Такі листи справді надсилалися. Фіксуються спроби можливого прибування. В разі якщо хтось із рієлторів або керівників ОСББ буде фіксувати поселення осіб, які підпадають під опис, то потрібно повідомляти спецслужбі,

– сказали в СБУ Львівщини.

У листі, який оприлюднили ЗМІ, справді вказано, що підозрілі особи можуть спробувати винаймати житло. Тому всіх орендодавців просять повідомляти про осіб, які здалися підозрілими.

Як можуть виглядати провокатори

У листі вказано, що це можуть бути особи з Росії, Білорусі, тимчасово окупованих територій Донбасу чи анексованого Криму. Їхній опис:

чоловіки 20 – 50 років;

спортивна тілобудова;

не володіють українською мовою.



Документ, який надсилала СБУ Львівщини / Фото leopolis.news

Такі особи можуть прибути до України для скоєння протиправних дій. Передусім мовиться про провокації та розхитування ситуації в Україні. Ці люди можуть спробувати винаймати житло і через підставних осіб.

Зверніть увагу! Якщо ви виявили осіб, які підпадають під цей опис, потрібно негайно повідомляти в СБУ. Це можна зробити за номером +380 66 467 1077. Також на цьому номері є месенджери вайбер, телеграм і ватсап.

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