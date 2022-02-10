Це Росія могла використати як чергову причину для виправдання подальшого тиску на нашу державу.

Читайте також СБУ запобігла теракту у Києві: затримали завербованого агента білоруських спецслужб

За попередніми даними, спецслужби Росії ретельно розробляли план провокацій і диверсій, спрямованих проти власного населення. І в цьому мали намір звинуватити Україну,

– повідомили в СБУ.

Ворог завербував трьох мешканців Київської області, які були вихідцями з кримінальних кіл, які мали сформувати дві групи по п'ять осіб. Для виїзду на територію країни-агресора їх мали забезпечити підробленими документами. Зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій.

Усю детальну інформацію вони мали отримати вже на місці.

За участь у провокаціях обіцяли по 4 тисячі доларів кожному.

Тітушок запевнили, що після того як завдання буде виконане, їх відправлять додому. Проте, за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання.

Співробітники СБУ запобігли цьому сценарію. Організаторів та їхніх спільників одночасно було затримано у Києві та області,

– наголосили у Службі безпеки.

СБУ зірвала спецоперацію російських спецслужб: дивіться відео

Що відомо про провокаторів

Зловмисники є тренерами у спортивних клубах контактних єдиноборств. Вони неодноразово залучалися проросійськими силами для проведення провокацій і замовних акцій в Україні.

Зокрема, встановлено, що зловмисники організували у жовтні – грудні 2021 року акти вандалізму над:

пам'ятником Степану Бандері у Тернополі;

Одеською синагогою;

іноземним представництвом в Одесі.

Окрім цього, один із затриманих створив так зване "силове крило", до складу якого увійшли члени спортивних товариств і представники кримінального середовища. Група отримала завдання взяти участь у проплачених масових заворушеннях у Києві наприкінці січня 2022 року та спровокувати бійки. Однак тоді правоохоронці спрацювали на випередження і не допустили реалізації такого плану.

Служба безпеки провела обшуки

СБУ провела обшуки у фігурантів, за результатами яких вилучили:

вогнепальну зброю з набоями;

копії закордонних паспортів осіб, яких мали відправити до Росії для провокацій.

Зверніть увагу! Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про державну зраду. Наразі тривають слідчі дії.

СБУ зірвала спецоперацію російських спецслужб / Фото Служби безпеки