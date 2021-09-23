Побив журналіста і розтрощив камеру: сину міського голови Бродів загрожує 5 років в'язниці

У селі Лагодів 24 квітня син голови Бродівської ОТГ Іван Белей побив журналіста, коли той знімав на відео порушення карантину в його закладі. Невдовзі відбудеться судове засідання. Чоловікові загрожує в'язниця.

Інцидент трапився біля готельно-ресторанного комплексу "Колиба", який належить синові бродівського міського голови Івану Белею. Йому вже повідомили про підозру.

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Сину мера Бродів загрожує в'язниця

За інформацією слідства, 24 квітня приблизно о 22:00 в селі Лагодів Золочівського району 37-річний місцевий житель перешкоджав журналісту проводити відеозйомку біля свого закладу. Чоловік вибив з рук працівника місцевої телерадіокомпанії відеокамеру та намагався її зламати. Після цього він побив постраждалого.

Зловмиснику повідомили про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу:

"Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів";

"Погроза або насильство щодо журналіста".

Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. Вони 22 вересня скерували обвинувальний акт на розгляд суду. Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченому, – до 5 років за ґратами.

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Коротко про побиття журналіста сином мера Бродів