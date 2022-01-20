Покусав та вирвав собаку з рук: на Львівщині пес напав на дівчину

У Винниках, що поблизу Львова, пес напав на дівчину, коли та гуляла зі своїм домашнім улюбленцем. Це трапилось 19 січня.

Про інцидент повідомила сама потерпіла – Агнета Бєлова. Напад стався на вулиці Луговій.

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Як трапився напад

Дівчина зазначила, що бійцівського собаку побачила, коли той почав підходити. Тоді вона вирішила взяти свого пса на руки. Після цього тварина помчала на неї й вкусила за лікоть.

Агнета повідомляє, що попри її крики та прохання допомоги, люди не реагували. За її словами, вона просила забрати собаку, бо була знесиленою.

Чи вдалось врятувати домашнього улюбленця

Після цього пес-нападник вирвав собаку дівчини у неї з рук. Він покусав тварину. Коли дівчина намагалася врятувати свого домашнього улюбленця, то тварина знову кинулась на неї та схопила зубами за ногу.

Після тих страшних тортур над моєю собакою люди почули крики на допомогу і врятували мого Джеріка. Я хочу їм дуже подякувати, що не пройшли повз моєї біди,

– написала дівчина.

Що робитиме дівчина

Агнета повідомила, що шукає власника тварини-нападника. Однак до поліції вона звертатися не планує. Дівчина написала, що "з господарями проведуть профілактичні роботи з виховання собаки".

Ще один напад: декоративний пес покусав дівчину

Власниця залишила без нагляду собаку породи той-тер'єр. Він вкусив за ногу 17-річну дівчину. Стрийський суд Львова вирішив конфіскувати тварину у власниці. Крім цього, вона отримала штраф – 85 гривень. Ситуація трапилася у жовтні 2021 року.

Текст публікації Агнети Бєлової

Ми поверталися з прогулянки приблизно о 10:40 – 11:00 біля магазинчику, що на вулиці Лугова Винники що біля Марунька. Я помітила цю собаку в метрах 20 від себе, тому вирішила свого собаку підняти на руки, після чого ця собака мчалася на нас. Порода нібито бійцівська, тому високо пригнути не могла. Так, як їй не вийшло спершу вкусити мого собаку, він вкусив мене за лікоть руки. Я кричала з проханням забрати собаку, але на мої крики та прохання спершу ніхто не реагував. Далі я вже не могла тримати свого Джеріка на руках, бо була знесилена і собака це зрозуміла. Він вирвав в мене його з рук і загнав в тупик. Покусав дуже сильно його шию, ще б трішки й зачепив артерію. Я намагалася прогнати цю собаку і захистити свого малюка, але собака і на мене нападала і зубами дуже сильно вдарила мене по нозі. Після тих страшних тортур над моєю собакою люди почули крики на допомогу і врятували мого Джеріка. Я хочу їм дуже подякувати, що не пройшли мимо моєї біди. Дякую за вашу доброту і небайдужість. Як би вас поруч не було, ця історія закінчилася смертю моєї собаки. Я прошу вас, якщо хтось впізнав цю собаку або знає господаря напишіть, будь ласка, мені в приватні повідомлення.