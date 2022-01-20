Об инциденте сообщила сама потерпевшая – Агнета Белова. Нападение произошло на улице Луговой.

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Как произошло нападение

Девушка отметила, что бойцовскую собаку увидела, когда она начала подходить. Тогда она решила взять своего пса на руки. После этого животное помчалось на нее и укусило за локоть.

Агнета сообщает, что несмотря на ее крики и просьбу о помощи, люди не реагировали. По ее словам, она просила забрать собаку, потому что была обессиленной.

Удалось ли спасти домашнего питомца

После этого пес вырвал собаку девушки у нее из рук. Он покусал животное. Когда девушка пыталась спасти своего домашнего любимца, животное снова бросилось на нее и схватило зубами за ногу.

После єтих страшніх пыток над моей собакой люди услышали крики на помощь и спасли моего Джерика. Я очень хочу их поблагодарить, что не прошли мимо моей беды,

– написала девушка.

Что будет делать девушка

Агнета сообщила, что ищет владельца напавшего животного. Однако в полицию она обращаться не планирует. Девушка написала, что "с хозяевами проведут профилактические работы относительно воспитания собаки".

Еще одно нападение: декоративный пес покусал девушку

Владелица оставила без присмотра собаку породы той-терьер. Он укусил за ногу 17-летнюю девушку. Стрийский суд Львова решил конфисковать животное у владелицы. Кроме того, она получила штраф – 85 гривен. Ситуация произошла в октябре 2021 года.

Текст публикации Агнеты Беловой

Мы возвращались с прогулки примерно в 10:40 – 11:00 возле магазинчика на улице Луговая Винники, возле Марунька. Я заметила эту собаку в метрах 20 от себя, поэтому решила свою собаку поднять на руки, после чего эта собака мчалась на нас. Порода вроде бы бойцовская, поэтому высоко прыгнуть не могла. Так, как ей не удалось сначала укусить мою собаку, она укусила меня за локоть руки. Я кричала с просьбой забрать собаку, но на мои крики и просьбы сначала никто не реагировал. Дальше я уже не могла держать своего Джерика на руках, потому что была обессилена и собака это поняла. Он вырвал у меня его из рук и загнал в тупик. Покусал очень сильно его шею, еще бы немного и задел артерию. Я пыталась прогнать эту собаку и защитить своего малыша, но собака и на меня нападала и зубами очень сильно ударила меня по ноге. После той страшной пытки над моей собакой люди услышали крики о помощи и спасли моего Джерика. Я очень хочу их поблагодарить, что не прошли мимо моей беды. Спасибо за вашу доброту и неравнодушие. Если бы вас рядом ни было, эта история закончилась смертью моей собаки. Я прошу вас, если кто-нибудь узнал эту собаку или знает хозяина напишите, пожалуйста, мне в частные сообщения.