Владелица собаки Диана оставила любимца на некоторое время без присмотра. В то время он и укусил 17-летнюю девушку.

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Собака покусала подростка возле магазина

В постановлении суда отметили, что вечером 11 августа возле магазина "Жемчужина" женщина оставила той-терьера по кличке Рыжуля без присмотра и к тому же без поводка.

Справка. Той-терьеры относятся к декоративным породам – это маленькие собаки, рост которых не превышает 20-28 см, а средний вес составляет 2 кг.

Вдруг собака начала лаять и укусила за ногу проходившую мимо 17-летнюю девочку. В постановлении суда не указали, какие травмы получила девушка. Очевидно, она пострадала несильно, потому что той-терьеры – маленькие собаки.

Впоследствии судья признал владелицу пса Диану виновной в нарушении правил содержания собак. Ее оштрафовали на 85 грн с конфискацией собаки. Женщина также должна оплатить 454 грн судебного сбора. Постановление еще могут обжаловать.

Обратите внимание! Собаку должна конфисковать исполнительная служба. Хотя до сих пор после таких решений суда владельцам в основном удавалось избегать конфискации животных.

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