Владелица собаки Диана оставила любимца на некоторое время без присмотра. В то время он и укусил 17-летнюю девушку.
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Собака покусала подростка возле магазина
В постановлении суда отметили, что вечером 11 августа возле магазина "Жемчужина" женщина оставила той-терьера по кличке Рыжуля без присмотра и к тому же без поводка.
Вдруг собака начала лаять и укусила за ногу проходившую мимо 17-летнюю девочку. В постановлении суда не указали, какие травмы получила девушка. Очевидно, она пострадала несильно, потому что той-терьеры – маленькие собаки.
Впоследствии судья признал владелицу пса Диану виновной в нарушении правил содержания собак. Ее оштрафовали на 85 грн с конфискацией собаки. Женщина также должна оплатить 454 грн судебного сбора. Постановление еще могут обжаловать.
Похожий случай в Киеве
- Пес набросился на женщину во время пробежки в Голосеевском лесу в Киеве. Нападение собаки произошло вечером 3 августа.
- Собака была вместе с владелицей, но та не удержала пса. По словам потерпевшей, она просто наблюдала за ситуацией, но ничего не делала.
- После инцидента владелица вместе с собакой сбежала вглубь леса.
- Пострадавшая киевлянка утверждает, что ранее эту женщину видели неподалеку от знака "Дидоровская тропа" с несколькими псами.