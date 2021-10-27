Власниці собаки Діана залишила улюбленця на деякий час без нагляду. У той час він і вкусив 17-річну дівчину.
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Собака покусала підлітка біля магазину
У постанові суду зазначили, що ввечері 11 серпня біля магазину "Перлина" жінка залишила той-тер'єра на прізвисько Рижуля без нагляду і до того ж без повідця.
Раптом пес почав гавкати та вкусив за ногу 17-річну дівчинку, яка проходила повз. У постанові суду не вказали, які травми отримала дівчина. Очевидно, вона постраждала несильно., бо той-тер'єри – маленькі собаки.
Згодом суддя визнав власницю пса Діану винною у порушенні правил утримання собак. Її оштрафували на 85 грн з конфіскацією собаки. Жінка також має сплатити 454 грн судового збору. Постанову ще можуть оскаржити.
Схожий випадок у Києві
- Пес накинувся на жінку під час пробіжки в Голосіївському лісі у Києві. Напад собаки стався ввечері 3 серпня.
- Собака був разом із власницею, але та не втримала пса. За словами потерпілої, вона просто спостерігала за ситуацією, але нічого не робила.
- Після інциденту власниця собаки вона втекла разом із собакою вглиб лісу.
- Постраждала киянка стверджує, що раніше цю жінку бачили неподалік знаку "Дідорівська стежка" з кількома псами.