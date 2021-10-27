Власниці собаки Діана залишила улюбленця на деякий час без нагляду. У той час він і вкусив 17-річну дівчину.

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Собака покусала підлітка біля магазину

У постанові суду зазначили, що ввечері 11 серпня біля магазину "Перлина" жінка залишила той-тер'єра на прізвисько Рижуля без нагляду і до того ж без повідця.

Довідка. Той-тер’єри належать до декоративних порід – це маленькі собаки, зріст яких не перевищує 20-28 см, а середня вага становить 2 кг.

Раптом пес почав гавкати та вкусив за ногу 17-річну дівчинку, яка проходила повз. У постанові суду не вказали, які травми отримала дівчина. Очевидно, вона постраждала несильно., бо той-тер'єри – маленькі собаки.

Згодом суддя визнав власницю пса Діану винною у порушенні правил утримання собак. Її оштрафували на 85 грн з конфіскацією собаки. Жінка також має сплатити 454 грн судового збору. Постанову ще можуть оскаржити.

Зверніть увагу! Собаку має конфіскувати виконавча служба. Хоча досі після таких рішень суду власникам здебільшого вдавалось уникати конфіскації тварин.

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