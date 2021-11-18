Во время судебного заседания львовянка отрицала, что ее собака кого-то укусила. Однако доказать это она не смогла.

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Женщины ссорились из-за неправильной парковки

В материалах дела говорится, что инцидент произошел во Львове 13 августа в 21:00 по улице Ясной. Лабрадор, принадлежащий львовянке, укусил за ногу пассажирку автомобиля, которая заблокировала выезд со двора.

Во время судебного заседания пострадавшая рассказала, что в тот день подъехала с зятем в кафе "Купава". Он ушел в кафе, а она осталась ждать в салоне. После этого к ней подошел мужчина и потребовал убрать авто. Женщина ответила, что водитель вскоре вернется и уедет. Тогда мужчина якобы отошел и через несколько минут вернулся с собакой, которая укусила ее за ногу.

Женщина отметила, что на место инцидента сразу пришла владелица собаки. Она предложила показать прививку животного и сказала не переживать, потому что "собака укусила только ее и больше никого кусать не будет". По словам пострадавшей, она 3 недели находилась в больнице, поэтому планирует подавать гражданский иск о возмещении компенсации за лечение.

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Львовянка заявляла, что ее собака никого не кусала

Владелеца лабрадора во время судебного заседания отрицала свою вину и рассказала собственную версию событий. По ее словам, в тот вечер она не смогла выехать со двора, ведь на выезде запарковали автомобиль. Женщина попросила пассажирку машины отъехать. Тогда между ними возник конфликт.

По словам львовянки, во время ссоры пассажирка внезапно начала кричать, что ее укусила собака. Владелица убеждала, что лабрадор в то время был в вольере. Ее муж тоже подтвердил эту версию в суде.

Судья Железнодорожного райсуда Богдана Гедз не нашла доказательств словам львовянки, рассматривая это дело. Женщина признана виновной в ненадлежащем содержании животного. Суд оштрафовал ее на 85 гривен и конфисковал животное. По украинскому законодательству это постановление еще можно обжаловать в апелляции.