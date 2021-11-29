Поліція відкрила справу через скандальну "голодну тусу" інстаграм-блогерів у Львові

У Львові в День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, відбулось гучне святкування дня народження інстаграм-блогера Олександра Заліска. Поліція склала на "інфлюенсера" адмінпротокол.

Вранці 29 листопада Заліско повідомив, що спілкувався з правоохоронцями. Однак деталей розмови він не розповів.

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На блогера склали протокол

Правоохоронці 27 листопада під час моніторингу соцмереж виявили інформацію про масове святкування в одному із закладів у центрі Львова. Організатором був 29-річний житель Чернівців. Мовиться про інстаграм-блогера Олександра Заліска, який вирішив відсвяткувати свій день народження у День пам'яті жертв голодомору.

На нього склали адмінпротокол за "порушення правил карантину щодо людей". Заліску загрожує 17 тисяч гривень штрафу.

Коротко про "голодну блогерську тусу"

У львівському Будинку вчених 27 листопада, у День пам'яті жертв Голодомору, інстаграм-блогер Олександр Заліско гучно святкував свій день народження.

Вечірка відбувалася у тематиці Show bar – сороміцькі конкурси, еротичні танці шоу-балету, напіводягнені дівчата тощо.

Ведучий дійства Володимир Остапчук опублікував фото з вечірки з підписом: "Голодна блогерська туса".

Обурені таким цинізмом користувачі соцмереж почали коментувати дописи учасників вечірки.

Проте "інфлюенсери" не поспішали вибачатися. Натомість вони закрили коментарі під своїми фото зі святкування і продовжили їх публікувати.

Окрім цього, блогери звинувачували у заздрощах та лицемірстві усіх тих, хто був проти скандальної вечірки.

Українська письменниця та видавець Юлія Сливка гостро відреагувала на гучне святкування дня народження Заліска. За це вона потрапила в бан у багатьох "інфлюенсерів".

Після інциденту роботу Будинку вчених обмежили. Там розповіли, що нічого не знали про тематику святкування.

За інформацією ZAXID.NET , Олександр Заліско народився 27 листопада 1992 року у селі Топорівці Новоселицького району Чернівецької області. Блогер закінчив Буковинський державний фінансово-економічний університет. У 2015 році він безрезультатно балотувався від партії "Сила людей" до Чернівецької міськради.

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