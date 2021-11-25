Польські митники знайшли контрабандні сигарети в автобусі львівського перевізника

Польські митники 23 листопада знайшли в автобусі львівського перевізника 13 тисяч контрабандних сигарет. Тепер водій повинен сплатити чималий штраф.

Автобус прямував із Херсона у Європу. Інцидент трапився на пункті пропуску Грушів – Будомєж.

До теми Українець заховав у даху мікроавтобуса майже 200 контрабандних смартфонів

В автобусі львівського перевізника знайшли контрабанду

У податковій службі польського Жешува розповіли, що 23 листопада митники виявили в рейсовому автобусі львівського перевізника контрабандні цигарки. Вночі на пункті пропуску Грушів – Будомєж вони провели детальний огляд салону.

Під час перевірки в ретельно облаштованій схованці, митники виявили 13 тисяч сигарет, що становить 650 пачок. На них не було акцизних марок.

Дивіться фото, що знайшли польські митники / Фото Krajowa Administracja Skarbowa

Зауважте В аеропорту "Львів" житель США намагався обдурити митників

Водій сплатить чималий штраф

Митники не повідомили ні назви перевізника, ні маршруту його рейсового автобуса. Однак на фото, які вони оприлюднили, видно, що він прямував з Херсона. Окрім цього, державний номерний знак автобуса починається з літер BC, які є серією Львівської області.

Сума збитків, яка могла б бути завдана Польщі становить 15 тисяч злотих (2,7 тисячі євро). Водієм автобуса був українець. Чоловік зізнався, що цигарки належать йому. Митники вилучили у нього контрабанду. Тепер водій повинен сплатити 12 тисяч злотих штрафу, що становить приблизно 2,5 тисячі євро.