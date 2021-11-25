Автобус следовал из Херсона в Европу. Инцидент произошел на пункте пропуска Грушев – Будомеж.

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В автобусе львовского перевозчика нашли контрабанду

В налоговой службе польского Жешува рассказали, что 23 ноября таможенники обнаружили в рейсовом автобусе львовского перевозчика контрабандные сигареты. Ночью на пункте пропуска Грушев – Будомеж они провели подробный осмотр салона.

Во время проверки в тщательно обустроенном тайнике, таможенники обнаружили 13 тысяч сигарет, что составляет 650 пачек. На них не было акцизных марок.

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Водитель заплатит большой штраф

Таможенники не сообщили ни названия перевозчика, ни маршрута его рейсового автобуса. Однако на фото, которые они обнародовали, видно, что он шел из Херсона. Кроме того, государственный номерной знак автобуса начинается с букв BC, которые являются серией Львовской области.

Сумма ущерба, который мог бы быть нанесен Польше, составляет 15 тысяч злотых (2,7 тысячи евро). Водителем автобуса был украинец. Мужчина признался, что сигареты принадлежат ему. Таможенники изъяли у него контрабанду. Теперь водитель должен заплатить 12 тысяч злотых штрафа, что составляет примерно 2,5 тысячи евро.