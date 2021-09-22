Помер актор відомого львівського театру
У Львові 21 вересня помер актор театру "Воскресіння" Володимир Геляс. Серце митця перестало битися на 58 році життя.
Окрім театру Геляс також грав у фільмах. Громада міста висловлює свої щирі співчуття рідним та друзям актора.
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Помер актор театру "Воскресіння" Володимир Геляс
У Львові 21 вересня зупинилося серце актора Львівського академічного духовного театру "Воскресіння" Володимира Геляса.
Незмінний колега, партнер, друг… Протягом двох десятиліть він був поруч… Грав вистави… Радів, творив, сумував…
– повідомили у театрі.
Колеги зазначили, що актор навіки залишиться в їхній пам'яті, як завжди радісна, імпульсивна, добра людина та партнер по сцені.
"Бракує слів, щоб висловити жаль і співчуття його родині… дітям…дружині… Бувай, друже!", – мовиться у повідомленні театру.
Наразі причина смерті актора – невідома. Про час прощання та чину похорону повідомлять пізніше.Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
У Львові помер актор Володимир Геляс / Фото театру "Воскресіння"
Коротко про Володимира Геляса
- Володимир Геляс – актор Львівського театру "Воскресіння".
- Він народився 31 січня 1963 року.
- Окрім багатьох театральних ролей, актор також зіграв у кількох фільмах. Зокрема, у словацько-українському фільмі "Межа" та "Шляхетні волоцюги".
Текст допису Львівського академічного духовного театру "Воскресіння":
21 вересня 2021 року відійшов від нас Володя Геляс… Незмінний колега, партнер, друг… Протягом двох десятиліть він був поруч… Грав вистави… Радів, творив, сумував… Він залишиться у нашій пам'яті, як завжди радісна, імпульсивна і добра людина… партнер по сцені… Бракує слів, щоб висловити жаль і співчуття його родині… дітям…дружині… Бувай, друже!… Господь прийме тебе у свої обійми й утішить… і заспокоїть!