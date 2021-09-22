Окрім театру Геляс також грав у фільмах. Громада міста висловлює свої щирі співчуття рідним та друзям автора.

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Помер актор театру "Воскресіння" Володимир Геляс

У Львові 21 вересня зупинилося серце актора Львівського академічного духовного театру "Воскресіння" Володимира Геляса.

Незмінний колега, партнер, друг… Протягом двох десятиліть він був поруч… Грав вистави… Радів, творив, сумував…

– повідомили у театрі.

Колеги зазначили, що актор навіки залишиться в їхній пам'яті, як завжди радісна, імпульсивна, добра людина та партнер по сцені.

"Бракує слів, щоб висловити жаль і співчуття його родині… дітям…дружині… Бувай, друже!", – мовиться у повідомленні театру.

Наразі причина смерті актора – невідома. Про час прощання та чину похорону повідомлять пізніше.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.



У Львові помер актор Володимир Геляс / Фото театру "Воскресіння"

Коротко про Володимира Геляса

Володимир Геляс – актор Львівського театру "Воскресіння".

Він народився 31 січня 1963 року.

Окрім багатьох театральних ролей, актор також зіграв у кількох фільмах. Зокрема, у словацько-українському фільмі "Межа" та "Шляхетні волоцюги".

Текст допису Львівського академічного духовного театру "Воскресіння":

21 вересня 2021 року відійшов від нас Володя Геляс… Незмінний колега, партнер, друг… Протягом двох десятиліть він був поруч… Грав вистави… Радів, творив, сумував… Він залишиться у нашій пам'яті, як завжди радісна, імпульсивна і добра людина… партнер по сцені… Бракує слів, щоб висловити жаль і співчуття його родині… дітям…дружині… Бувай, друже!… Господь прийме тебе у свої обійми й утішить… і заспокоїть!