Кроме театра Геляс также играл в фильмах. Община города выражает свои искренние соболезнования родным и друзьям актера.

К теме Умер Иван Федив – первый мэр Ровно во времена независимости

Умер актер театра "Воскресение" Владимир Геляс

Во Львове 21 сентября остановилось сердце актера Львовского академического духовного театра "Воскресение" Владимира Геляса.

Неизменный коллега, партнер, друг... В течение двух десятилетий он был рядом... Играл представления... Радовался, творил, грустил...

– сообщили в театре.

Коллеги отметили, что актер навсегда останется в их памяти, как всегда радостный, импульсивный, добрый человек и партнер по сцене.

"Не хватает слов, чтобы выразить сожаления и соболезнования его семье... детям... жене... Прощай, друг!", – говорится в сообщении театра.

Сейчас причина смерти актера – неизвестна. О времени прощания и чина похорон сообщат позже.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким умершего.



Во Львове умер актер Владимир Геляс / Фото театра "Воскресение"

Коротко о Владимире Гелясе

Владимир Геляс – актер Львовского театра "Воскресение".

Он родился 31 января 1963 года.

Кроме многих театральных ролей, актер также сыграл в нескольких фильмах. В частности, в словацко-украинском фильме "Граница" и "Благородные бродяги".

Текст сообщения Львовского академического духовного театра "Воскресение":

21 сентября 2021 года отошел от нас Володя Геляс... Неизменный коллега, партнер, друг... В течение двух десятилетий он был рядом... Играл представления... Радовался, творил, грустил... Он останется в нашей памяти, как всегда радостный, импульсивный и добрый человек... партнер по сцене... Не хватает слов, чтобы выразить сожаления и соболезнования его семье... детям... жене... Прощай, друг... Господь примет тебя в свои объятия и утешит... и успокоит!