Про смерть колишнього мера повідомили політичні та громадські діячі у соцмережах. Також інформацію підтвердили у Сколівській центральній лікарні Львівської області.

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Колишній мер Рівного боровся з онкологією останніми роками

За інформацією ЗМІ, Федів пішов з життя через гостру серцеву недостатність. Протягом останніх років ексмер боровся з онкологічним захворюванням.

Федів 18 вересня написав, що потрапив у лікарню

Раніше на сторінці у фейсбуці сам Федів 16 вересня написав, що повернувся до Рівного на складну операцію. Він подякував персоналу хірургічного відділення.

Вже 18 вересня колишній міський голова повідомив, що його екстрено доправили до Сколівської лікарні.

Це був екстремальний випадок і мені довелось познайомитись з системою екстреної медичної допомоги, включаючи швидку допомогу та реанімацію. Мушу відмітити ефективність та оперативність надання швидкої допомоги в моєму випадку,

– повідомив Федів.

Ексмера, ймовірно, поховають у рідному селі

Зараз на сторінці померлого колеги, друзі та просто небайдужі люди діляться спогадами про колишнього очільника міста та висловлюють глибокі співчуття. За попередньою інформацією, політика поховають у рідному селі на Сколівщині.

Що відомо про Івана Федіва:

Був першим мером Рівного за часів незалежності України.

Очолював місто з травня 1990 по вересень 1993 року.

До цього він очолював міську раду.

Під керівництвом Федіва міськрада ухвалила рішення про непідтримку реакціонерів з російського ДКНС.

У 1993 році з посади пішов добровільно.

Згодом працював заступником мера Львова.

У 2020 році міська рада Рівного присвоїла Івану Федіву відзнаку "За заслуги перед містом" І ступеня.

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Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близтким померлого Івана Федіва.