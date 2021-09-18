Оксана Франко пішла з життя у віці 82 роки. Що стало причиною її смерті – наразі невідомо.

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Щирі співчуття родині Франків та усій університетській спільноті. Хай пані Оксана Франко залишиться у пам'яті кожного, хто її знав, завжди усміхненою та привітною. Своїми працями вона збагатила нашу науку, львівське наукове коло. Вічна пам'ять,

– зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Що відомо про Оксану Франко

Оксана Франко близько 30 років пропрацювала у ЛНУ імені Івана Франка. Була професоркою кафедри етнології історичного факультету, докторкою історичних наук, членкинею Наукового товариства імені Шевченка.

Оксана Франко – родичка письменника Івана Франка, онука його рідного брата Онуфрія Яковича Франка. У 1992 році вона організувала Музей Івана Франка в Калуші. Для цього вона віддала свій спадковий будинок.

Оксана Франко є авторкою і упорядницею понад 200 наукових, методичних і науково-популярних праць, розділів у вишівських підручниках з етнології, енциклопедичних виданнях. Науковиця має урядові нагороди і є почесною громадянкою міста Калуша.

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