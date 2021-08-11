Трагічну звістку повідомили у Міжнародному фонді Івана Франка, засновником якого і був онук письменника.

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На сторінці фонду підкреслили, що Роланд Франко був надзвичайно доброю людиною.

Колектив Міжнародного фонду Івана Франка глибоко сумує з приводу смерті засновника та голови правління фонду. Світла пам'ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися,
– мовиться в повідомленні.

Зауважимо, що Роланд був останнім продовжувачем роду, що носить прізвище письменника Франка. Адже в трьох синів видатного українського митця – Петра, Андрія та Тараса – народився лише один нащадок чоловічої статі – Роланд.

Що відомо про онука Івана Франка

Джерело: Львівська міська рада

  • Роланд Франко – український вчений-інженер, дипломат, громадський діяч. У 1993 – 1996 роках на запрошення Міністерства закордонних справ України перебував на дипломатичній службі, був радником з науки в посольстві України у Великій Британії.
  • Саме завдяки клопотанню Роланда Франка у 1996 році Україна отримала у дарунок від Британії науково-дослідну станцію Фарадей (нині станція Академік Вернадський) в Антарктиці.
  • Заснував Міжнародну премію імені Івана Франка, яка вручається за значні досягнення і значні заслуги вчених в галузі україністики та соціально-гуманітарних наук.