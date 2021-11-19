Помер професор "Львівської політехніки" Зорян Піх

У Львові помер багаторічний завідувач кафедри технології органічних продуктів НУ ЛП Зорян Піх. Професора не стало на 71 році життя.

Зорян Піх з 2007 до 2014 року працював проректором з наукової роботи Національного університету "Львівська політехніка". Він був заслуженим діячем науки та техніки України.

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Помер професор НУ ЛП Зорян Піх

У Львові помер багаторічний завідувач кафедри технології органічних продуктів Інституту хімії та хімічних технологій "Львівської політехніки" Зорян Піх.

Зорян Григорович залишиться в пам'яті багатьох як мудрий керівник та педагог, людина з високими моральними принципами та цінностями. Царство небесне і вічна пам'ять!,

– повідомили у НУ ЛП.

У виші розповіли, що професор вирізнявся особливим патріотизмом та відданістю "Львівській політехніці". Протягом своєї багаторічної діяльності Зорян Піх зробив вагомий внесок в організацію робіт та впровадження тестових технологій в навчальний процес.

Парастас відбудеться 19 листопада о 19:00 у капличці Храму Святих Володимира та Ольги, що на вулиці Симоненка, 5а. Похорон розпочнеться 20 листопада з 12:00 від тієї ж каплички. Професора поховають на Янівському кладовищі.



Помер професор Зорян Піх / Фото НУ "Львівська політехніка"

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Коротка біографія Зоряна Піха