Помер професор "Львівської політехніки" Зорян Піх

19 листопада 2021 , 14:22
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Джерело:

Національний університет "Львівська політехніка"

У Львові помер багаторічний завідувач кафедри технології органічних продуктів НУ ЛП Зорян Піх. Професора не стало на 71 році життя.

Зорян Піх з 2007 до 2014 року працював проректором з наукової роботи Національного університету "Львівська політехніка". Він був заслуженим діячем науки та техніки України.

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Помер професор НУ ЛП Зорян Піх

У Львові помер багаторічний завідувач кафедри технології органічних продуктів Інституту хімії та хімічних технологій "Львівської політехніки" Зорян Піх. 

Зорян Григорович залишиться в пам'яті багатьох як мудрий керівник та педагог, людина з високими моральними принципами та цінностями. Царство небесне і вічна пам'ять!,
– повідомили у НУ ЛП.

У виші розповіли, що професор вирізнявся особливим патріотизмом та відданістю "Львівській політехніці". Протягом своєї багаторічної діяльності Зорян Піх зробив вагомий внесок в організацію робіт та впровадження тестових технологій в навчальний процес.

Парастас відбудеться 19 листопада о 19:00 у капличці Храму Святих Володимира та Ольги, що на вулиці Симоненка, 5а. Похорон розпочнеться 20 листопада з 12:00 від тієї ж каплички. Професора поховають на Янівському кладовищі.


Помер професор Зорян Піх / Фото НУ "Львівська політехніка"

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Коротка біографія Зоряна Піха

  • Зорян Піх народився у Городку 25 червня 1950 року.
  • Він з відзнакою закінчив факультет технології органічних речовин Львівського політехнічного інституту.
  • Наукову діяльність Піх розпочав з 1972 року.
  • У 1995 році йому надали вчене звання професора.
  • Піх багато років працював завідувачем кафедри технології органічних продуктів НУ ЛП.
  • Професор був автором 300 наукових публікацій, підручника, 14 патентів на винаходи та співавтором 8 навчальних посібників.
  • Піх був директором Центру тестування та діагностики знань, очільником спеціалізованої вченої ради та членом експертної ради ВАК України.
  • Як проректор з наукової роботи професор докладав чимало зусиль для налагодження співпраці "Львівської політехніки" з HAH України.
  • Він багато років працював над організацією міжнародної наукової співпраці, впровадженням нових підходів до виконання наукових робіт та прикладних розробок вишу.
Автор: Ольга Котів