Помер професор Львівської політехніки Зорян Піх

Зорян Піх з 2007 до 2014 року працював проректором з наукової роботи Національного університету "Львівська політехніка". Він був заслуженим діячем науки та техніки України.
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Помер професор НУ ЛП Зорян Піх
У Львові помер багаторічний завідувач кафедри технології органічних продуктів Інституту хімії та хімічних технологій "Львівської політехніки" Зорян Піх.
Зорян Григорович залишиться в пам'яті багатьох як мудрий керівник та педагог, людина з високими моральними принципами та цінностями. Царство небесне і вічна пам'ять!,
– повідомили у НУ ЛП.
У виші розповіли, що професор вирізнявся особливим патріотизмом та відданістю "Львівській політехніці". Протягом своєї багаторічної діяльності Зорян Піх зробив вагомий внесок в організацію робіт та впровадження тестових технологій в навчальний процес.
Парастас відбудеться 19 листопада о 19:00 у капличці Храму Святих Володимира та Ольги, що на вулиці Симоненка, 5а. Похорон розпочнеться 20 листопада з 12:00 від тієї ж каплички. Професора поховають на Янівському кладовищі.
Помер професор Зорян Піх / Фото НУ "Львівська політехніка"
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Коротка біографія Зоряна Піха
- Зорян Піх народився у Городку 25 червня 1950 року.
- Він з відзнакою закінчив факультет технології органічних речовин Львівського політехнічного інституту.
- Наукову діяльність Піх розпочав з 1972 року.
- У 1995 році йому надали вчене звання професора.
- Піх багато років працював завідувачем кафедри технології органічних продуктів НУ ЛП.
- Професор був автором 300 наукових публікацій, підручника, 14 патентів на винаходи та співавтором 8 навчальних посібників.
- Піх був директором Центру тестування та діагностики знань, очільником спеціалізованої вченої ради та членом експертної ради ВАК України.
- Як проректор з наукової роботи професор докладав чимало зусиль для налагодження співпраці "Львівської політехніки" з HAH України.
- Він багато років працював над організацією міжнародної наукової співпраці, впровадженням нових підходів до виконання наукових робіт та прикладних розробок вишу.