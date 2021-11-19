Зорян Пих с 2007 по 2014 год работал проректором по научной работе Национального университета "Львовская политехника". Он был заслуженным деятелем науки и техники Украины.
К теме Умерла известная писательница из Львовской области Неля Шейко-Медведева
Умер профессор НУ ЛП Зорян Пих
Во Львове умер многолетний заведующий кафедрой технологии органических продуктов Института химии и химических технологий "Львовской политехники" Зорян Пих.
Зорян Григорьевич останется в памяти многих как мудрый руководитель и педагог, человек с высокими нравственными принципами и ценностями. Царство небесное и вечная память!,
– сообщили в НУ ЛП.
В вузе рассказали, что профессор отличался особым патриотизмом и преданностью "Львовской политехнике". В течение своей многолетней деятельности Зорян Пих внес весомый вклад в организацию работы и внедрение тестовых технологий в учебный процесс.
Отпевание состоится 19 ноября в 19:00 в часовне Храма Святых Владимира и Ольги на улице Симоненко, 5а. Похороны начнутся 20 ноября в 12:00 от той же часовни. Профессора похоронят на Яновском кладбище.
Умер профессор Зорян Пих / Фото НУ "Львовская политехника"
Заметьте Умер известный баскетбольный тренер Анатолий Заверикин
Краткая биография Зоряна Пиха
- Зорян Пих родился в Городке 25 июня 1950 года.
- Он с отличием окончил факультет технологии органических веществ Львовского политехнического института.
- Научную деятельность Пих начал с 1972 года.
- В 1995 году ему присвоили ученое звание профессора.
- Пих много лет работал заведующим кафедрой технологии органических продуктов НУ ЛП.
- Профессор был автором 300 научных публикаций, учебника, 14 патентов на изобретения и соавтором 8 учебных пособий.
- Пих был директором Центра тестирования и диагностики знаний, руководителем диссертационного совета и членом экспертного совета ВАК Украины.
- Как проректор по научной работе, профессор прилагал немало усилий для налаживания сотрудничества "Львовской политехники" с HAH Украины.
- Он много лет работал над организацией международного научного сотрудничества, внедрением новых подходов к выполнению научных работ и прикладных разработок вуза.