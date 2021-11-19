Зорян Пих с 2007 по 2014 год работал проректором по научной работе Национального университета "Львовская политехника". Он был заслуженным деятелем науки и техники Украины.

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Умер профессор НУ ЛП Зорян Пих

Во Львове умер многолетний заведующий кафедрой технологии органических продуктов Института химии и химических технологий "Львовской политехники" Зорян Пих.

Зорян Григорьевич останется в памяти многих как мудрый руководитель и педагог, человек с высокими нравственными принципами и ценностями. Царство небесное и вечная память!,

– сообщили в НУ ЛП.

В вузе рассказали, что профессор отличался особым патриотизмом и преданностью "Львовской политехнике". В течение своей многолетней деятельности Зорян Пих внес весомый вклад в организацию работы и внедрение тестовых технологий в учебный процесс.

Отпевание состоится 19 ноября в 19:00 в часовне Храма Святых Владимира и Ольги на улице Симоненко, 5а. Похороны начнутся 20 ноября в 12:00 от той же часовни. Профессора похоронят на Яновском кладбище.



Умер профессор Зорян Пих / Фото НУ "Львовская политехника"

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