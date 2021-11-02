Понад пів сотні львівських вулиць 2 листопада залишились без води

Фахівці Львівводоканалу продовжують проводити ремонти водомереж міста. Тож 2 листопада понад пів сотні вулиць у Личаківському, Сихівському і Галицькому районах Львова тимчасово залишаться без водопостачання.

Причина відключення води – перепідключення новозбудованої ділянки водопроводу на вулицях Зелена – Пасічна. Водопостачання планують відновити до 24:00.

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Де у Львові не буде води з 9:00 до 24:00

вулиця Бережанська – всі будинки;

вулиця Білоцерківська – всі будинки;

вулиця Бруснична – всі будинки;

вулиця Бузкова – всі будинки;

вулиця Бучми – всі будинки;

вулиця Вигін – всі будинки;

вулиця Віденська – всі будинки;

вулиця Вітрякова – всі будинки;

вулиця Героїв Крут – всі будинки;

вулиця Гостинна – всі будинки;

вулиця Джорджа Вашингтона – будинки № 7б, 7в;

вулиця Дністерська – всі будинки;

вулиця Довженка – всі будинки;

вулиця Дунайська – всі будинки;

вулиця Жасминова – всі будинки;

вулиця Зелена – будинки № 111 – 161, 210 – 130;

вулиця Зубрівська – будинки № 2 – 24;

вулиця Кам'янецька – всі будинки;

вулиця Керченська – всі будинки;

вулиця Козловського – всі будинки;

вулиця Колійна – всі будинки;

вулиця Колодзінського – всі будинки;

вулиця Кримська – всі будинки;

вулиця Липова Алея – всі будинки;

вулиця Листопадна – всі будинки;

вулиця Литвиненка – всі будинки;

вулиця Луганська – всі будинки;

вулиця Манастирського – всі будинки;

вулиця Меблярська – всі будинки;

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вулиця Навроцького – всі будинки;

вулиця Орлина – всі будинки;

вулиця Пасіки Галицькі – всі будинки;

вулиця Персенківка – всі будинки;

вулиця Півколо – всі будинки;

проспект Червоної Калини – будинки № 1 – 57а, 2 – 30;

вулиця Радість – всі будинки;

вулиця Райдужна – всі будинки;

вулиця Раковського – всі будинки;

вулиця Рахівська – всі будинки;

вулиця Рівнинна – всі будинки;

вулиця Рожева – всі будинки;

вулиця Ромашкова – всі будинки;

вулиця Росиста – всі будинки;

вулиця Рядова – всі будинки;

вулиця Свидницького – всі будинки;

вулиця Сливова – всі будинки;

вулиця Стуса – будинки № 21 – 57, 4 – 38;

вулиця Сумська – всі будинки;

вулиця Сусідня – всі будинки;

вулиця Танячкевича – всі будинки;

вулиця Тернопільська – всі будинки;

вулиця Угорська – всі будинки;

вулиця Хортицька – всі будинки;

вулиця Шахтарська – всі будинки;

Після завершення ремонтних робіт фахівці проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів. У Львівводоканалі обіцяють завершити роботи якомога швидше.