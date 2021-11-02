Причина відключення води – перепідключення новозбудованої ділянки водопроводу на вулицях Зелена – Пасічна. Водопостачання планують відновити до 24:00.

Цікаво Опалювальний сезон у Львові: в місті встановили нові тарифи на тепло

Де у Львові не буде води з 9:00 до 24:00

  • вулиця Бережанська – всі будинки;
  • вулиця Білоцерківська – всі будинки;
  • вулиця Бруснична – всі будинки;
  • вулиця Бузкова – всі будинки;
  • вулиця Бучми – всі будинки;
  • вулиця Вигін – всі будинки;
  • вулиця Віденська – всі будинки;
  • вулиця Вітрякова – всі будинки;
  • вулиця Героїв Крут – всі будинки;
  • вулиця Гостинна – всі будинки;
  • вулиця Джорджа Вашингтона – будинки № 7б, 7в;
  • вулиця Дністерська – всі будинки;
  • вулиця Довженка – всі будинки;
  • вулиця Дунайська – всі будинки;
  • вулиця Жасминова – всі будинки;
  • вулиця Зелена – будинки № 111 – 161, 210 – 130;
  • вулиця Зубрівська – будинки № 2 – 24;
  • вулиця Кам'янецька – всі будинки;
  • вулиця Керченська – всі будинки;
  • вулиця Козловського – всі будинки;
  • вулиця Колійна – всі будинки;
  • вулиця Колодзінського – всі будинки;
  • вулиця Кримська – всі будинки;
  • вулиця Липова Алея – всі будинки;
  • вулиця Листопадна – всі будинки;
  • вулиця Литвиненка – всі будинки;
  • вулиця Луганська – всі будинки;
  • вулиця Манастирського – всі будинки;
  • вулиця Меблярська – всі будинки;

Читайте також Львівщина – у лідерах за добовою смертністю від COVID-19

  • вулиця Навроцького – всі будинки;
  • вулиця Орлина – всі будинки;
  • вулиця Пасіки Галицькі – всі будинки;
  • вулиця Персенківка – всі будинки;
  • вулиця Півколо – всі будинки;
  • проспект Червоної Калини – будинки № 1 – 57а, 2 – 30;
  • вулиця Радість – всі будинки;
  • вулиця Райдужна – всі будинки;
  • вулиця Раковського – всі будинки;
  • вулиця Рахівська – всі будинки;
  • вулиця Рівнинна – всі будинки;
  • вулиця Рожева – всі будинки;
  • вулиця Ромашкова – всі будинки;
  • вулиця Росиста – всі будинки;
  • вулиця Рядова – всі будинки;
  • вулиця Свидницького – всі будинки;
  • вулиця Сливова – всі будинки;
  • вулиця Стуса – будинки № 21 – 57, 4 – 38;
  • вулиця Сумська – всі будинки;
  • вулиця Сусідня – всі будинки;
  • вулиця Танячкевича – всі будинки;
  • вулиця Тернопільська – всі будинки;
  • вулиця Угорська – всі будинки;
  • вулиця Хортицька – всі будинки;
  • вулиця Шахтарська – всі будинки;

Після завершення ремонтних робіт фахівці проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів. У Львівводоканалі обіцяють завершити роботи якомога швидше.