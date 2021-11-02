Причина відключення води – перепідключення новозбудованої ділянки водопроводу на вулицях Зелена – Пасічна. Водопостачання планують відновити до 24:00.
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Де у Львові не буде води з 9:00 до 24:00
- вулиця Бережанська – всі будинки;
- вулиця Білоцерківська – всі будинки;
- вулиця Бруснична – всі будинки;
- вулиця Бузкова – всі будинки;
- вулиця Бучми – всі будинки;
- вулиця Вигін – всі будинки;
- вулиця Віденська – всі будинки;
- вулиця Вітрякова – всі будинки;
- вулиця Героїв Крут – всі будинки;
- вулиця Гостинна – всі будинки;
- вулиця Джорджа Вашингтона – будинки № 7б, 7в;
- вулиця Дністерська – всі будинки;
- вулиця Довженка – всі будинки;
- вулиця Дунайська – всі будинки;
- вулиця Жасминова – всі будинки;
- вулиця Зелена – будинки № 111 – 161, 210 – 130;
- вулиця Зубрівська – будинки № 2 – 24;
- вулиця Кам'янецька – всі будинки;
- вулиця Керченська – всі будинки;
- вулиця Козловського – всі будинки;
- вулиця Колійна – всі будинки;
- вулиця Колодзінського – всі будинки;
- вулиця Кримська – всі будинки;
- вулиця Липова Алея – всі будинки;
- вулиця Листопадна – всі будинки;
- вулиця Литвиненка – всі будинки;
- вулиця Луганська – всі будинки;
- вулиця Манастирського – всі будинки;
- вулиця Меблярська – всі будинки;
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- вулиця Навроцького – всі будинки;
- вулиця Орлина – всі будинки;
- вулиця Пасіки Галицькі – всі будинки;
- вулиця Персенківка – всі будинки;
- вулиця Півколо – всі будинки;
- проспект Червоної Калини – будинки № 1 – 57а, 2 – 30;
- вулиця Радість – всі будинки;
- вулиця Райдужна – всі будинки;
- вулиця Раковського – всі будинки;
- вулиця Рахівська – всі будинки;
- вулиця Рівнинна – всі будинки;
- вулиця Рожева – всі будинки;
- вулиця Ромашкова – всі будинки;
- вулиця Росиста – всі будинки;
- вулиця Рядова – всі будинки;
- вулиця Свидницького – всі будинки;
- вулиця Сливова – всі будинки;
- вулиця Стуса – будинки № 21 – 57, 4 – 38;
- вулиця Сумська – всі будинки;
- вулиця Сусідня – всі будинки;
- вулиця Танячкевича – всі будинки;
- вулиця Тернопільська – всі будинки;
- вулиця Угорська – всі будинки;
- вулиця Хортицька – всі будинки;
- вулиця Шахтарська – всі будинки;
Після завершення ремонтних робіт фахівці проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів. У Львівводоканалі обіцяють завершити роботи якомога швидше.