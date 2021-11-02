Причина отключения воды – переподключение нового участка водопровода на улицах Зеленая – Пасечная. Водоснабжение планируют возобновить до 24:00.

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Где во Львове не будет воды с 9:00 до 24:00

улица Бережанская – все дома;

улица Белоцерковская – все дома;

улица Брусничная – все дома;

улица Бузковая – все дома;

улица Бучмы – все дома;

улица Выгон – все дома;

улица Венская – все дома;

улица Венгерская – все дома;

улица Ветрякова – все дома;

улица Героев Крут – все дома;

улица Гостинная – все дома;

улица Джорджа Вашингтона – дома № 7б, 7в;

улица Днестровская – все дома;

улица Довженко – все дома;

улица Дунайская – все дома;

улица Жасминовая – все дома;

улица Зеленая – дома № 111 – 161, 210 – 130;

улица Зубровская – дома № 2 – 24;

улица Каменецкая – все дома;

улица Керченская – все дома;

улица Козловского – все дома;

улица Колейная – все дома;

улица Колодинского – все дома;

улица Крымская – все дома;

улица Липовая Аллея – все дома;

улица Листопадная – все дома;

улица Литвиненко – все дома;

улица Луганская – все дома;

улица Манастырского – все дома;

улица Меблярская – все дома;

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улица Навроцкого – все дома;

улица Орлиная – все дома;

улица Пасеки Галицкие – все дома;

улица Персенковка – все дома;

улица Полукруг – все дома;

проспект Красной Калины – дома № 1 – 57а, 2 – 30;

улица Радость – все дома;

улица Радужная – все дома;

улица Раковского – все дома;

улица Раховская – все дома;

улица Равнинная – все дома;

улица Розовая – все дома;

улица Ромашковая – все дома;

улица Росистая – все дома;

улица Рядовая – все дома;

улица Свидницкого – все дома;

улица Сливовая – все дома;

улица Стуса – дома № 21 – 57, 4 – 38;

улица Сумская – все дома;

улица Соседняя – все дома;

улица Танячкевича – все дома;

улица Тернопольская – все дома;

улица Хортицкая – все дома;

улица Шахтерская – все дома;

После завершения ремонтных работ специалисты проведут промывку уличной водопроводной сети. В настоящее время возможно временное ухудшение качества воды: окрашивание ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов. Во Львовводоканале обещают завершить работы как можно скорее.

Заметьте! Информацию о других плановых и аварийных отключениях воды можно узнать на сайте Львовводоканала.