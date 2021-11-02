Причина отключения воды – переподключение нового участка водопровода на улицах Зеленая – Пасечная. Водоснабжение планируют возобновить до 24:00.

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Где во Львове не будет воды с 9:00 до 24:00

  • улица Бережанская – все дома;
  • улица Белоцерковская – все дома;
  • улица Брусничная – все дома;
  • улица Бузковая – все дома;
  • улица Бучмы – все дома;
  • улица Выгон – все дома;
  • улица Венская – все дома;
  • улица Венгерская – все дома;
  • улица Ветрякова – все дома;
  • улица Героев Крут – все дома;
  • улица Гостинная – все дома;
  • улица Джорджа Вашингтона – дома № 7б, 7в;
  • улица Днестровская – все дома;
  • улица Довженко – все дома;
  • улица Дунайская – все дома;
  • улица Жасминовая – все дома;
  • улица Зеленая – дома № 111 – 161, 210 – 130;
  • улица Зубровская – дома № 2 – 24;
  • улица Каменецкая – все дома;
  • улица Керченская – все дома;
  • улица Козловского – все дома;
  • улица Колейная – все дома;
  • улица Колодинского – все дома;
  • улица Крымская – все дома;
  • улица Липовая Аллея – все дома;
  • улица Листопадная – все дома;
  • улица Литвиненко – все дома;
  • улица Луганская – все дома;
  • улица Манастырского – все дома;
  • улица Меблярская – все дома;

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  • улица Навроцкого – все дома;
  • улица Орлиная – все дома;
  • улица Пасеки Галицкие – все дома;
  • улица Персенковка – все дома;
  • улица Полукруг – все дома;
  • проспект Красной Калины – дома № 1 – 57а, 2 – 30;
  • улица Радость – все дома;
  • улица Радужная – все дома;
  • улица Раковского – все дома;
  • улица Раховская – все дома;
  • улица Равнинная – все дома;
  • улица Розовая – все дома;
  • улица Ромашковая – все дома;
  • улица Росистая – все дома;
  • улица Рядовая – все дома;
  • улица Свидницкого – все дома;
  • улица Сливовая – все дома;
  • улица Стуса – дома № 21 – 57, 4 – 38;
  • улица Сумская – все дома;
  • улица Соседняя – все дома;
  • улица Танячкевича – все дома;
  • улица Тернопольская – все дома;
  • улица Хортицкая – все дома;
  • улица Шахтерская – все дома;

После завершения ремонтных работ специалисты проведут промывку уличной водопроводной сети. В настоящее время возможно временное ухудшение качества воды: окрашивание ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов. Во Львовводоканале обещают завершить работы как можно скорее.