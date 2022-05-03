Пошкоджені три електричні підстанції, – Козицький про удари по Львову

3 травня 2022 , 21:30
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Джерело:

телеграм Максима Козицького

Російські окупанти завдали ракетного удару по Львову. Унаслідок цього пошкоджені 3 електричні підстанції.

Зараз у місті працюють над відновленням електропостачання у знеструмлених районах. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.  

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Через пошкодження підстанцій є проблеми з водопостачанням

Максим Козицький повідомив, що зараз у Львові працюють над відновленням електропостачання, зокрема, через підключення до альтернативних джерел.

Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що через пошкодження підстанцій у деяких районах також виникли проблеми з водопостачанням. Через знеструмлення 2 насосні станції не працюють.

Дві насосні станції без струму. Відновлюємо водопостачання через альтернативні джерела електроенергії,
– заявив Садовий.

Максим Козицький про удари по Львову: дивіться відео

 

Ракетні удари по території України: головне

  • Увечері 3 травня російські окупанти випустили ракети на низку областей України. У Миколаєві, Одесі, Львові, Вінниці, на Закарпатті, Дніпропетровщині та Кіровоградщині пролунали вибухи. Це трапилося під час повітряної тривоги, яку оголосили майже по всій країні, крім Херсонської області.
  • У Вінниці, за даними ОВА, спрацювала ППО та збила ворожі ракети. Зараз їхні уламки шукають.
  • Натомість на Кіровоградщині ракета влучила на території Долинської громади. Місцевих мешканців закликали не панікувати. За інформацією командування "Південь", на жаль, є поранені та загиблі.
  • У "Півдні" повідомили, що ракети, якими окупанти обстріляли Кіровоградщину, прилетіли з Каспійського моря. Вони влучили в об'єкти залізничної інфраструктури.
  • За попередньою інформацією, унаслідок ракетного удару по Львову одна людина зазнала поранень. На підстанціях зараз ліквідовують пожежі.
  • Уперше від початку повномасштабної війни росіяни атакували Закарпаття. Там окупанти влучили в інфраструктурний об'єкт. Інформацію щодо жертв та постраждалих в ОВА обіцяють надати пізніше.
  • Через обстріли Укрзалізниця затримала низку поїздів на під'їзді до Львова. З переліком затриманих рейсів можна ознайомитися тут.
  • Інформацію щодо ударів ще уточнюють, тому стежте за повідомленнями місцевої влади.

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Автор: Іван Магуряк