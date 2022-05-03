Зараз у місті працюють над відновленням електропостачання у знеструмлених районах. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Через пошкодження підстанцій є проблеми з водопостачанням

Максим Козицький повідомив, що зараз у Львові працюють над відновленням електропостачання, зокрема, через підключення до альтернативних джерел.

Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що через пошкодження підстанцій у деяких районах також виникли проблеми з водопостачанням. Через знеструмлення 2 насосні станції не працюють.

Дві насосні станції без струму. Відновлюємо водопостачання через альтернативні джерела електроенергії,

– заявив Садовий.

Максим Козицький про удари по Львову: дивіться відео

Ракетні удари по території України: головне

Увечері 3 травня російські окупанти випустили ракети на низку областей України. У Миколаєві, Одесі, Львові, Вінниці, на Закарпатті, Дніпропетровщині та Кіровоградщині пролунали вибухи. Це трапилося під час повітряної тривоги, яку оголосили майже по всій країні, крім Херсонської області.

У Вінниці, за даними ОВА, спрацювала ППО та збила ворожі ракети. Зараз їхні уламки шукають.

Натомість на Кіровоградщині ракета влучила на території Долинської громади. Місцевих мешканців закликали не панікувати. За інформацією командування "Південь", на жаль, є поранені та загиблі.

У "Півдні" повідомили, що ракети, якими окупанти обстріляли Кіровоградщину, прилетіли з Каспійського моря. Вони влучили в об'єкти залізничної інфраструктури.

За попередньою інформацією, унаслідок ракетного удару по Львову одна людина зазнала поранень. На підстанціях зараз ліквідовують пожежі.

Уперше від початку повномасштабної війни росіяни атакували Закарпаття. Там окупанти влучили в інфраструктурний об'єкт. Інформацію щодо жертв та постраждалих в ОВА обіцяють надати пізніше.

Через обстріли Укрзалізниця затримала низку поїздів на під'їзді до Львова. З переліком затриманих рейсів можна ознайомитися тут.

Інформацію щодо ударів ще уточнюють, тому стежте за повідомленнями місцевої влади.

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