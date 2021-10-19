Посилений карантин у Львові: виявили першого невакцинованого працівника кафе

У Львові з 18 жовтня почали діяти посилені карантинні обмеження. Зокрема, у закладах повинні працювати лише вакциновані працівники або ті, в кого є негативний ПЛР-тест. У місті виявили першого порушника карантину.

Порушників у Львові поки не штрафують. Наразі їх лише попереджають про можливі наслідки недотримання карантину.

До теми У Львові почали діяти посилені карантинні обмеження

У Львові виявили першого невакцинованого працівника кафе

Посилений карантин у місті почав діяти з 18 жовтня. Усі заклади Львова перевіряють на дотримання обмежень. Зокрема, у кафе та ресторанах можуть працювати лише вакциновані працівники. Ті, хто ще не зробив щеплення від коронавірусу, повинні мати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до перевірки, або довідку про протипокази до вакцинації.

У мережі з'явились відео перевірки двох львівських закладів. В одному з них порушників не виявили. Працівниця магазину розповіла, що вона вже вакцинувалась, однак інформація в додатку поки не з'явилася.

Увесь персонал також має щеплення. Лише одна людина із колективу категорично відмовилась, пішла у відпустку та планує звільнятись,

– зауважила дівчина.

Також перевіряли працівників кебаб-кафе. Там виявили одного невакцинованого працівника. Хлопець розповів, що він не знав, що карантинні обмеження почали діяти з 18 жовтня. Він думав, що карантин посилять з 1 листопада.

"Я робитиму ПЛР-тести. Не хочу проходити вакцинацію. Ставлюся до цього негативно. В кожного своя думка, хто хоче – той вакцинується. Захворію, то захворію", – відповів працівник кафе.

Порушнику поки дали попередження. Наразі його не штрафуватимуть. Співробітники мобільної групи розповіли йому про обмеження, які почали діяти в місті, та пояснили наслідки недотримання карантину.

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Посилений карантин у Львові: коротко

Усі львівські школярі до 1 листопада перебуватимуть на 2-тижневих канікулах. Позашкільні гуртки, народні доми, музичні школи, спортивні секції та заклади дозвілля також не працюватимуть.

Проводити масові заходи у місті – заборонено. Дозволені лише ті, усі учасники яких мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест.

Театри, кінотеатри, музеї, галереї, філармонія працюватимуть лише для вакцинованих або тих, хто має негативний ПЛР-тест. Заповненість залів – менше ніж 50% від загальної кількості місць.

Вакцинованими повинні бути усі працівники ринків, магазинів, ТЦ, перукарень, салонів краси, закладів громадського харчування, спортзалів, готелів та хостелів. Тим, хто ще не зробив щеплення слід мати негативний ПЛР-тест або довідку про протипокази.

Ресторани, бари та кафе працюють лише до 23:00. За столиком можна сидіти не більше ніж 4 людям. Нічні клуби вирішили зачинити.

У спортзали можуть ходити лише вакциновані або ті, хто має негативний ПЛР-тест.



Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу