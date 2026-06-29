Повалила дерева та знесла частину даху: Львів після рекордної спеки накрила страшна негода

Львів після рекордної спеки вдень 29 червня накрила потужна негода. Почалася злива, а також сильний буревій, який почав валити дерева та пошкоджувати будівлі.

Про це повідомляють міський голова Львова Андрій Садовий та місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про негоду у Львові 29 червня?

Негода накрила Львів після 15:30. Дощ помітили у центральній частині міста.

У центрі Львова почався дощ / Відео з телеграм-каналу Андрія Дрозди

Згодом сильна злива накрила Шевченківський район Львова. На відео видно, як на вулиці утворилася буквально стіна з крапель води.

Сильна злива у Львові 29 червня: дивіться відео

Про потужну грозу у Львові попередив і мер Андрій Садовий. Він закликав жителів та гостей міста бути обережними, не ховатися під деревами, рекламними конструкціями чи лініями електропередач.

Якщо є можливість, перечекайте негоду в безпечному приміщенні,

– зазначив міський голова Львова.

Армагедон у Львові: дивіться відео

Згодом Андрій Садовий розповів про наслідки потужної негоди у Львові. Зокрема були повідомлення про повалені дерева на вулицях Коперника та Єфремова.

"Біля парку Франка дерево впало на тролейбус. Біля церкви Святого Юра також впало дерево, пошкодивши контактну мережу", – сказав міський голова.

Окрім того, є обриви контактної мережі:

на вулиці Соломії Крушельницької;

на кільці Чорновола – Липинського,

на перехресті Степана Бандери – Коперника;

біля зупинки "Соборна" на вулиці Івана Франка.

На Липинського також тимчасово відключена напруга, а на перехресті Варшавська – Тунельна впав світлофор.

Також сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації та пошкодив вікна.

Негода у Львові повалила дерева та обірвала дах / Фото з телеграм-каналу Андрія Садового та фейсбуку Андрія Москаленка

Усі міські служби працюють. Щойно погода дозволить безпечно виконувати роботи, розпочнемо ліквідацію наслідків. Якщо бачите повалені дерева, обірвані дроти чи інші небезпечні ситуації, повідомляйте на Гарячу лінію міста 15-80,

– наголосив Садовий.

Мер також повідомив, що через наслідки негоди тимчасово не курсують трамвайні маршрути №1, 2, 3, 4, 8 та 9. Андрій Садовий запевнив, що після того, як приберуть повалені дерева та відновлять контактну мережу, рух трамваїв відновлять.

В окремих районах Львова писали й про град.

У Львові також пішов град: дивіться відео

До того ж деякі телеграм-канали писали, що на зупинці "Головна пошта" буревій зірвав дах. Тим часом у деяких районах міста навіть не капнуло.

На зупинці "Головна пошта" буревій зірвав дах: дивіться відео

Також сильний вітер побив скло в автівках, зірвавши гілля та палки.

Гроза у Львові побила скло в автомобілях / Фото Михайла Годи, 24 Канал

Нагадаємо, у Львові та області 29 червня на тлі аномальної спеки впровадили графіки погодинних відключень світла. Графік діятиме з 16:00 до 22:00.