Пов'язане з масковим режимом: чому "замінували" торгові центри Львова
Джерело:ЛОДА
У Львові 10 листопада повідомили про "замінування" одразу 7 торгових центрів. Згодом стало відомо, що це було пов'язано з вимогою носіння масок.
Це небажання дотримуватися правил карантину призвело до евакуації 7 577 осіб. У жодній із цих будівель вибухівки не знайшли.
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Не хочуть носити маски
Повідомлення про фейкове замінування надійшло не лише в поліцію, а й СБУ. Зловмисники написали, що вимагають скасувати масковий режим.
Хоч інформація про вибухові пристрої не підтвердилася, псевдомінера почали розшукувати. За скоєне йому загрожує до 8 років ув'язнення.
Коротко про ці замінування ТРЦ
Правоохоронцям повідомили про загрозу вибуху приблизно о 15:30. Туди одразу направили вибухотехніків і кінологів. Вони почали обстежувати приміщення та прилеглу територію.
Де шукали вибухівку:
- ТРЦ King Cross Leopolis;
- ТРЦ Victoria Gardens;
- ТРЦ Forum Lviv;
- ТК "Спартак";
- ТЦ "Скриня";
- ТЦ "Вернісаж";
- ТЦ "Роксолана".