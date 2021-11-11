Пов'язане з масковим режимом: чому "замінували" торгові центри Львова

У Львові 10 листопада повідомили про "замінування" одразу 7 торгових центрів. Згодом стало відомо, що це було пов'язано з вимогою носіння масок.

Це небажання дотримуватися правил карантину призвело до евакуації 7 577 осіб. У жодній із цих будівель вибухівки не знайшли.

Раніше В Одесі замінували кілька ТРЦ: оприлюднили їхній список

Не хочуть носити маски

Повідомлення про фейкове замінування надійшло не лише в поліцію, а й СБУ. Зловмисники написали, що вимагають скасувати масковий режим.

Хоч інформація про вибухові пристрої не підтвердилася, псевдомінера почали розшукувати. За скоєне йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Коротко про ці замінування ТРЦ

Правоохоронцям повідомили про загрозу вибуху приблизно о 15:30. Туди одразу направили вибухотехніків і кінологів. Вони почали обстежувати приміщення та прилеглу територію.

Де шукали вибухівку: