Пожежа з трьома загиблими у Львові: ким були жертви
Джерело:ДСНС Львівщини
У Залізничному районі Львова 27 грудня сталася пожежа, в якій загинули 3 людини. Наступного дня розповіли нові трагічні подробиці.
Також у ДСНС оприлюднили відео гасіння цієї пожежі. Там зазначили, що тіла виявили тільки, коли вдалося приборкати вогонь.
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Хто там загинув
Коли після пожежі досліджували задимлені приміщення, помітили загиблих. Серед них були 68-річна жінка та її 47-річний син. А ось особу третього загиблого досі намагаються встановити.
Вогонь виривався із вікон
За даними рятувальників, палала квартира на першому поверсі будинку прощею 440 метрів квадратних. Коли пожежники прибули, з вікон виривалися стовпи диму та язики полум'я.
Оскільки задимлення було дуже сильним, рятувальникам довелося працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 20 квадратних метрів.
Рятувальники гасять пожежу квартири: дивіться відео
Що було відомо раніше
- До рятувальників щодо цього звернулися приблизно о пів на 10 годину вечора
- Повністю загасити вогонь вдалося вже через 30 хвилин.
- Палала квартира будинку на вулиці Сигнівка.
- Спершу повідомили про загиблих, однак не казали, ким вони були.
Читайте повний текст допису ДСНС:
27 грудня о 21:33 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Сигнівка. Пожежа виникла у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку розміром 40х11. До місця виклику виїхали рятувальники 2-ої та 4-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова. На момент прибуття пожежників до місця виклику з вікон квартири вибивався вогонь. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Під час проведення розвідки задимленої квартири було виявлено тіла трьох загиблих осіб. Загиблими виявились власниця квартири – жінка 1953 року народження, її син – чоловік 1974 року народження, особа третього загиблого встановлюється.
О 21:54 вогнеборці локалізували пожежу, та о 22:03 ліквідували у складі 2-ох ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 20 кв.м. До ліквідації пожежі залучалось 14 осіб особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.