На зимовій трасі біля Львова приміська маршрутка не розминулася з легковиком
Джерело:"Варта 1"
У Пустомитівському районі Львівщини 6 грудня трапилася ДТП – приміський автобус зіштовхнувся з легковиком. Наразі на місці аварії працюють правоохоронці.
Внаслідок зіткнення маршрутка вилетіла у кювет. Чи були у салоні пасажири, наразі невідомо.
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Приміська маршрутка потрапила у ДТП
Аварія трапилася на трасі Львів – Мукачево, у селі Ков'ярі Пустомитівського району. Там зіштовхнулися автівка Renault Logan та приміська маршрутка №133, яка курсує зі Львова.
Внаслідок аварії рух цією ділянкою траси ускладнився. Водіїв закликають за можливості обирати інший шлях при плануванні поїздки.
Автобус після зіткнення вилетів у кювет. Наразі інформацію щодо постраждалих уточнюють. За словами очевидців, аварію спричинив саме водій маршрутки.
Приміська маршрутка потрапила у ДТП / Фото "Варта 1"
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Коротко про останні ДТП на Львівщині
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- У Львові ввечері 29 листопада маршрутка збила чоловіка. На місці працювали правоохоронці та медики. На щастя, пішохід залишився живим.
- Поблизу Львова 29 листопада зіштовхнулися 2 вантажівки. Товар однієї з них розсипався дорогою.
- У Львові 28 листопада на зустрічній смузі зіткнулися Lexus та Skoda. Внаслідок аварії 4 людини потрапили до лікарні.
Автобус з'їхав у кювет / Фото "Варта 1"