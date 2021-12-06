На зимовій трасі біля Львова приміська маршрутка не розминулася з легковиком

6 грудня 2021 , 17:48
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Джерело:

"Варта 1"

У Пустомитівському районі Львівщини 6 грудня трапилася ДТП – приміський автобус зіштовхнувся з легковиком. Наразі на місці аварії працюють правоохоронці.

Внаслідок зіткнення маршрутка вилетіла у кювет. Чи були у салоні пасажири, наразі невідомо.

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Приміська маршрутка потрапила у ДТП

Аварія трапилася на трасі Львів – Мукачево, у селі Ков'ярі Пустомитівського району. Там зіштовхнулися автівка Renault Logan та приміська маршрутка №133, яка курсує зі Львова.

Внаслідок аварії рух цією ділянкою траси ускладнився. Водіїв закликають за можливості обирати інший шлях при плануванні поїздки.

Автобус після зіткнення вилетів у кювет. Наразі інформацію щодо постраждалих уточнюють. За словами очевидців, аварію спричинив саме водій маршрутки.


Приміська маршрутка потрапила у ДТП / Фото "Варта 1"

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Автобус з'їхав у кювет / Фото "Варта 1"

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Автор: Ольга Котів