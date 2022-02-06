Проблеми зі здоров'ям: у притулку Львівщини ведмеді не залягли у сплячку

Чи погода, чи негода, але ведмеді холодної пори сплять. Проте, як виявилось, не завжди та не всі.

У зимову сплячку впали майже всі підопічні ведмежого притулку "Домажир", що на Львівщині. Їх тут практично три десятки й кожен має свій барліг.

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Проте найменшим ведмежатам не спиться. Вони бавляться, бешкетують та насправді радіють снігу й зимі.

Сон порушився через вік ведмедів

Керівниця служби з догляду за тваринами Наталія Галайко розповіла, що ведмедів вилучили від мами-ведмедиці в дуже молодому віці – приблизно одномісячному.

Ведмежата в такому віці без ведмедиці не йдуть в зимовий сон,

– наголосила вона.

Нещодавно тваринам виповнився рік. Це 3 хлопчики та 1 дівчинка. У притулок ведмежата потрапили виснажені. Раніше жили у непридатних умовах. Тож і природні ведмежі інстинкти, такі як впадання у сплячку, в них недорозвинені.

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"Прибули вони в 5-місячному віці. Десь кінець червня – початок липня і вони мали приблизно 25 – 27 кілограмів. Зараз вони набрали досить багато ваги. Це десь приблизно 80 – 90 кілограмів. Може й більше", – зауважила керівниця служби з догляду за тваринами.

Від чого залежить сон тварин

Сон клишоногих триває 3 місяці. Відвідувачів тут зараз не приймають, чекають допоки настане весна і більшість ведмедів прокинеться.

За словами директора ведмежого притулку Ігоря Николина, як правило, сезон починаємо 1 березня. "Дуже раді першим відвідувачам, тому що робимо маленьке свято "Проснись, ведмедику", – додав він.

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"У цей час перших відвідувачів ми запрошуємо приходять до нас і у такий спосіб розказуємо, як минув сон, хто ще відпочиває", – відзначив директор.

Коли почнуть прокидатись ведмеді залежить від температури повітря та спокою довкола. Малих же ведмежат уже збираються перевести у великий лісовий вольєр. Хто зна, можливо наступної зими вони поринуть у глибокий ведмежий сон.