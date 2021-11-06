Вони мешкають переважно у Карпатах та частково на Поліссі. За оцінками науковців із Міжнародного фонду дикої природи, у лісах Карпат щороку вбивають до півсотні клишоногих, переважно на румунському кордоні.

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"У природі існує браконьєрство. Тут за горами є Румунія. Там у ресторані можна купити м'яса ведмежатини. Мені здається, що це абсолютно неправильно", – заявив директор департаменту природно-заповідного фонду Міндовкілля Едуард Арустамян.

В Україні намагаються врятувати тварин

У 1970 роках у Карпатах мешкало понад 1200 ведмедів. Зараз в Україні намагаються врятувати тварин, проте поки це вдається лише на території національних природних парків. Там заборонені полювання й вирубка дерев. Територію посилено патрулюють лісові рейнджери. Особливо високогірні та важкодоступні райони.

Це ареал території, де мешкають бурі ведмеді. Мовиться про букові та ялівцеві праліси, які належать до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якраз на цій території дуже багато місць і лігв, де мешкають ведмеді. Микола Дербак Директор нацприродного парку "Синевир"

На території нацпарку "Синевир" зазвичай мешкають понад 20 клишоногих. Вони постійно мігрують, тож їх вдається зафіксувати лише на фотопастках.

Чимало малих ведмежат гуляють лісом разом із мамою. Інші ведмеді ж запасаються харчами перед зимовою сплячкою.

Одного з ведмедя забрали з ресторану

Віценачальник наукового відділу природного парку "Синевир" Юрій Ярема розповів, що під час вдалої погоди тварини більш рухливі. "Якщо прекрасна погода і є масове цвітіння бука", – додав він. Тож ведмеді у безпеці, думають лише як би то наїстися і залягти у сплячку.

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Є тварини, кому пощастило значно менше. Наприклад, ведмедеві Юрі. Його 13 років утримували у ресторані на Івано-Франківщині. Туристи знущалися з нього задля розваг. Тварину забрали з неволі у реабілітаційний центр "Синевир", але врятувати тварину не вдалося.



Чимало ведмедів відновлюються після знущань / Фото з фейсбуку Марини Шпільки

Реабілітація у притулку

Зараз у притулку "Синевир" на Закарпатті мешкають 32 врятовані тварини. Вони пережили неволю у клітках, виступали у цирку або ж на них дресували собак.

Керівник реабілітаційного центру "Синевир" Ярослав Бундзяк пояснив, що тварини, які потрапили в центр, дуже довгий час провели в клітці на самоті. Коли їх випускають на велику територію в ліс, то тварина не охоче йде туди.

Залишаються біля паркану, хитає головою, перебирає лапами. З часом потрохи заходять у ліс. Через пів року – рік тварина вже повністю адаптована,

– додав він.

Новий дім для врятованих

Тепер вольєр на 12 гектарів – новий дім для врятованих ведмедів. Тут вони гуляють, харчуються, а деякі навіть риють барлоги. Усе як у дикій природі. Проте випустити їх не можна.

Вони народилися в неволі. Випустити таку тварину небезпечно для неї ж самої. Вона не боїться людей та може вийти на дорогу чи до людей на подвір'я. Це закінчиться трагічно. Ярослав Бундзяк Керівник реабілітаційного центру "Синевир"

В Україні в неволі утримують майже 200 ведмедів. Понад 30 тварин із них за рішенням суду найближчим часом мають вилучити. Їх привезуть у притулок "Синевир" на реабілітацію.