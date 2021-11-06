Они живут преимущественно в Карпатах и частично на Полесье. По оценкам ученых из Международного фонда дикой природы, в лесах Карпат ежегодно убивают до полусотни косолапых, преимущественно на румынской границе.
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"В природе существует браконьерство. Здесь за горами есть Румыния. Там в ресторане можно купить мясо медвежатины. Мне кажется, что это абсолютно неправильно", – заявил директор департамента природно-заповедного фонда Миндовкилля Эдуард Арустамян.
В Украине пытаются спасти животных
В 1970 годах в Карпатах проживало более 1200 медведей. Сейчас в Украине пытаются спасти животных, однако пока это удается лишь на территории национальных природных парков. Там запрещены охота и вырубка деревьев. Территорию усиленно патрулируют лесные рейнджеры. Особенно высокогорные и труднодоступные районы.
Это ареал территории, где обитают бурые медведи. Говорится о буковых и можжевеловых лесах, которые относятся к всемирному наследию ЮНЕСКО. Как раз на этой территории очень много мест и логов, где обитают медведи.
На территории нацпарка "Синевир" обычно обитают более 20 косолапых. Они постоянно мигрируют, поэтому их удается зафиксировать только на фотоловушках.
Немало малых медвежат гуляют по лесу вместе с мамой. Другие медведи же запасаются продуктами перед зимней спячкой.
Одного из медведя забрали из ресторана
Вице-начальник научного отдела природного парка "Синевир" Юрий Ярема рассказал, что во время удачной погоды животные более подвижны. "Если прекрасная погода и есть массовое цветение бука", – добавил он. Поэтому медведи в безопасности, думают только как бы поесть и залечь в спячку.
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Есть животные, кому повезло значительно меньше. Например, медведю Юре. Его 13 лет удерживали в ресторане на Ивано-Франковщине. Туристы издевались над ним ради развлечений. Животное забрали из неволи в реабилитационный центр "Синевир", но спасти животное не удалось.
Немало медведей восстанавливаются после издевательств / Фото из фейсбука Марины Шпильки
Реабилитация в приюте
Сейчас в приюте "Синевир" на Закарпатье живут 32 спасенных животных. Они пережили неволю в клетках, выступали в цирке или же на них дрессировали собак.
Руководитель реабилитационного центра "Синевир" Ярослав Бундзяк пояснил, что животные, попавшие в центр, очень долгое время провели в клетке в одиночестве. Когда их выпускают на большую территорию в лес, то животное не охотно идет туда.
Остается у забора, качает головой, перебирает лапами. Со временем понемногу заходят в лес. Через полгода-год животное уже полностью адаптировано,
– добавил он.
Новый дом для спасенных
Теперь вольер на 12 гектаров – новый дом для спасенных медведей. Здесь они гуляют, питаются, а некоторые даже роют берлоги. Все, как в дикой природе. Однако выпустить их нельзя.
Они родились в неволе. Выпустить такое животное опасно для него же самого. Оно не боится людей и может выйти на дорогу или к людям во двор. Это закончится трагически.
В Украине в неволе удерживают почти 200 медведей. Более 30 животных из них по решению суда в ближайшее время должны изъять. Их привезут в приют "Синевир" на реабилитацию.