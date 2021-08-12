Пролежав кілька місяців: на Львівщині знайшли скелетоване тіло чоловіка – фото

У Жидачеві біля річки Стрий 7 серпня знайшли скелетоване тіло чоловіка. Воно пролежало у зарослях кілька місяців.

Загиблий був одягнений у святковий одяг. Правоохоронці не виявили слідів насильницької смерті.

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Біля річки знайшли скелетоване тіло

Між руслом річки Стрий та вулицею Шашкевича місцеві жителі знайшли скелетоване тіло чоловіка. Воно пролежало у заростях кілька місяців.

Правоохоронці встановили, що загиблому було 50 – 60 років. Він був одягнений у святковий одяг – сорочку на короткий рукав з вишивкою на комірці, чорні класичні штани та туфлі 41 – 42 розміру. Із собою чоловік мав чорну запальничку та тисячу гривень.

Наразі правоохоронці встановлюють особу померлого. Його тіло скерували на експертизу, яка й встановить точну причину смерті. За попередньою інформацією, фахівці не виявили ознак насильницької смерті.

У Львові в Снопківському парку 13 квітня школярі знайшли людські рештки . Діти викликали поліцію, яка встановила, що кістки лежали там тривалий час. Виявилось, що вони належали жінці, яку вбив її знайомий



Тіло пролежало біля річки кілька місяців / Фото поліції Львівщини