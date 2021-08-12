Пролежав кілька місяців: на Львівщині знайшли скелетоване тіло чоловіка – фото

Загиблий був одягнений у святковий одяг. Правоохоронці не виявили слідів насильницької смерті.

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Біля річки знайшли скелетоване тіло

Між руслом річки Стрий та вулицею Шашкевича місцеві жителі знайшли скелетоване тіло чоловіка. Воно пролежало у заростях кілька місяців.

Правоохоронці встановили, що загиблому було 50 – 60 років. Він був одягнений у святковий одяг – сорочку на короткий рукав з вишивкою на комірці, чорні класичні штани та туфлі 41 – 42 розміру. Із собою чоловік мав чорну запальничку та тисячу гривень.

Наразі правоохоронці встановлюють особу померлого. Його тіло скерували на експертизу, яка й встановить точну причину смерті. За попередньою інформацією, фахівці не виявили ознак насильницької смерті.

Зверніть увагу! У Львові в Снопківському парку 13 квітня школярі знайшли людські рештки. Діти викликали поліцію, яка встановила, що кістки лежали там тривалий час. Виявилось, що вони належали жінці, яку вбив її знайомий.



Тіло пролежало біля річки кілька місяців / Фото поліції Львівщини