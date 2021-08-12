Погибший был одет в праздничную одежду. Правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти.

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У реки нашли скелетированное тело

Между руслом реки Стрый и улицей Шашкевича местные жители нашли скелетированное тело мужчины. Оно пролежало в зарослях несколько месяцев.

Правоохранители установили, что погибшему было 50 – 60 лет. Он был одет в праздничную одежду – рубашку с коротким рукавом с вышивкой по воротнику, черные классические брюки и туфли 41 – 42 размера. С собой мужчина имел черную зажигалку и тысячу гривен.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. Его тело направили на экспертизу, которая и установит точную причину смерти. По предварительной информации, специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти.

Обратите внимание! Во Львове в Снопковском парке 13 апреля школьники нашли человеческие останки. Дети вызвали полицию, которая установила, что кости лежали там длительное время. Оказалось, что они принадлежали женщине, которую убил ее знакомый.



Тело пролежало возле реки несколько месяцев / Фото полиции Львовщины