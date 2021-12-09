Протести шахтарів продовжуються: на Львівщині гірники перекрили прикордонну трасу
Джерело:фейсбук Михайла Волинця
На Львівщині шахтарі продовжують страйкувати проти зарплатних боргів. 9 грудня вони перекрили трасу біля прикордонного переходу в Раві-Руській.
Гірникам ДП "Львіввугілля" не виплатили зарплати на понад 376 мільйонів гривень. Спочатку вони страйкували під землею, а потім вирішили перекрити трасу.
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Шахтарі перекривали міжнародну трасу
Лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець розповів, що усі 32 гірники шахти "Червоноградська" 8 грудня вийшли на поверхню. Вони 7 грудня влаштували підземний страйк через зарплатні борги. Гірники вимагали повернути їм зароблені гроші, які заборгували ще з липня.
Попри те, що шахтарі піднялися на поверхню, їхній протест продовжується. Вони вирішили перекрити прикордонний перехід біля Рави-Руської, щоб привернути увагу до критичної ситуації з невиплатою зарплати та кризи у вугільній галузі.
Водночас згідно з розподілом бюджетних коштів, пропонується виділити на виплату зарплати по ДП "Львіввугілля" близько 40 мільйонів гривень… Нагадаю, що станом на 7 грудня зарплатний борг перед працівниками ДП "Львіввугілля" сягає 376,27 мільйона гривень,
– додав Волинець.
У Патрульній поліції Львівщини розповіли, що трасу перекрили приблизно 100 шахтарів. На місці події працювали співробітники Жовківського відділу поліції, поліції діалогу та патрульні.
У коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції Катерина Рибій зазначила, що протестувальники перекрили трасу приблизно об 11:30. Проїзд до кордону був неможливим. Станом на 13:30 рух відновили.
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Коротко про зарплатні борги перед шахтарями
- Гірникам ДП "Львіввугілля" регулярно боргують зарплати. Коли її все ж виплачують, то перераховують не повністю, а лише частинами.
- Через це шахтарі часто влаштовують страйки, перекривають дороги та відмовляються працювати.
- Завдяки прибутку від продажу вугілля шахтарям вже виплатили заборговану платню за квітень.
- Востаннє гірники влаштували великий пікет під стінами ЛОДА на початку серпня. Тоді мовилося про борг у 300 мільйонів гривень.
- Окрім цього, через страйк працівників зупинялась шахта "Степова".
- Гірники 1 зміни шахти "Червоноградська" влаштували протест 7 грудня. Вони відмовлялися виходити на поверхню, поки не отримають зароблених грошей.
- Згодом до протесту приєдналися гірники шахт "Великомостівська", "Межирічанська", "Лісова" і "Степова".