Проїхалися з вітерцем: засідання виконкому Львівської міськради провели на велосипедах

У Львові 22 вересня відбулось позачергове засідання виконавчого комітету міськради. Його вперше в Україні провели на велосипедах.

Засідання відбулось на площі перед головним корпусом Львівського медичного університету на вулиці Пекарській. Такий формат присвятили Європейському тижню мобільності та Всесвітньому дню без автомобіля.

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У Львові провели засідання виконкому на велосипедах

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що Львів став більшим, і до нього приєдналося багато громад. Тому тепер у місті потрібно синхронізувати веломережу. До прикладу, сполучити вулицю Пекарську з Винниками або з'єднати місто з Грибовичами чи Малеховом, щоб усі могли нормально користуватись велосипедами та самокатами.

Це велика праця, але, я переконаний, що це буде на користь, особливо для молодих людей, які ровер сприймають не як розвагу, а як засіб пересування. Сьогодні всі приїхали хто на ровері, хто на електросамокаті, хто пішки – ніхто не користувався машинами, і це великий плюс,

– зауважив мер.

За словами Садового, якщо на вулицях міста буде більше велосипедів, то і його жителі будуть здоровішими. Міський голова додав, що окремо він хотів би акцентувати на питанні паркування.

"Часто водії машин не сприймають велодоріжку, як окрему смугу руху – вони вважають це як доповнення для них, де вони можуть проїхати чи запаркуватись. Потрібно проводити роз'яснювальну роботу щодо цього", – зазначив мер.

Засідання виконкому ЛМР провели на велосипедах / Фото Романа Балука та Олександра Мазуренка

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На засіданні розглянули тематичні питання

У порядку денному позачергового засідання виконкому було 2 тематичні питання:

розвиток велосипедної мережі;

підготовка Програми розвитку веломережі та інфраструктури Львівської МТГ до 2030 року та плану сталої міської мобільності.

Також члени виконкому окремо розглянули протокольне доручення щодо Пекарської. За словами Садового, цій вулиці дали ще один імпульс.

"В нас зроблена частина від вулиці Тершаківців до Личаківського цвинтаря за новими стандартами, а частина від вулиці Тершаківців до вулиці Франка була зроблена за старими ДБН. Це потрібно виправити. Мережі там вже замінені, тому, я думаю, наступного року ми це зможемо зробити", – додав мер.

Міський голова зауважив, Пекарська – це одна із найпрекрасніших вулиць, адже вона стала втричі швидшою. Тепер тут є вдосталь місць для паркування, нормальні хідники й велосмуги для проїзду з обох сторін.

"Також потрібно допомогти медичному університету, щоб фонтан, що є на його території, ожив. Ця площа має стати красивою, тому, я думаю, що студенти-медики будуть від того краще вчитись", – акцентував Садовий.

Дивіться відео із засідання виконкому ЛМР:

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Формат засідання присвятили Європейському тижню мобільності

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко зазначив, що засідання провели у межах Європейського тижня мобільності та Всесвітнього дня без автомобіля. Члени виконкому показали, що вони також підтримують ідею мобільності.

Ми максимально промоціюємо і закликаємо всіх до використання велосипедів, електросамокатів або ж просто ходіння пішки, адже справді одна маленька дія може давати справжній результат,

– додав Москаленко.

За словами посадовця, всі члени виконкому з радістю долучились до цієї ініціативи.

"Я не пригадую, щоб в Україні відбувалось подібне засідання виконавчого комітету на велосипедах. Це вперше в історії міста і, я думаю, вперше в історії України", – підсумував Москаленко.

У Львові розвиватимуть велосипедну мережу

У пресслужбі ЛМР повідомили, що члени виконкому прийняли рішення, за яким Інститут міста отримав доручення спільно з департаментом мобільності опрацювати розвиток велосипедної інфраструктури. Фахівцям слід врахувати населені пункти, які ввійшли до Львівської міської територіальної громади та все синхронізувати.

"Проєкт рішення передбачає 14 невеликих проєктів, які можуть дозволити з'єднати чинну велосипедну мережу і зробити її зручною для користування", – пояснив начальник управління транспорту Львівської міськради Орест Олеськів.

Департамент житлового господарства та інфраструктури повинен завершити розробку проєкту капітального ремонту перехрестя вулиць Володимира Великого – Княгині Ольги. Також йому потрібно завершити реалізацію будівництва низки велодоріжок:

на проспекті Чорновола – від вулиці Липинського до Варшавської;

на вулиці Варшавській – від проспекту Чорновола до вулиці Замарстинівської;

на вулиці Замарстинівській – від Варшавської до Гетьмана Мазепи;

на вулицях Княгині Ольги – Академіка Сахарова.

Своєю чергою, Львівавтодор повинен капітально відремонтувати та облаштувати велосипедну та пішохідну інфраструктури на території парку імені Івана Павла II. Окрім того, райадміністрації мають включити до титульних списків на 2022 рік низку проєктів:

Галицька районна адміністрація повинна замовити проєктно-кошторисну документацію для облаштування велоінфраструктури на вулиці Словацького, яка з'єднає вулиці Коперника та Січових Стрільців. Також слід розробити проєкт для об'єднання велоінфраструктури між вулицею Зерновою, площею Різні, проспектом Чорновола та проспектом Свободи. Окрім цього потрібно облаштувати веломаршрут від вулиці Сахарова до Зарицьких.

повинна замовити проєктно-кошторисну документацію для облаштування велоінфраструктури на вулиці Словацького, яка з'єднає вулиці Коперника та Січових Стрільців. Також слід розробити проєкт для об'єднання велоінфраструктури між вулицею Зерновою, площею Різні, проспектом Чорновола та проспектом Свободи. Окрім цього потрібно облаштувати веломаршрут від вулиці Сахарова до Зарицьких. Залізнична районна адміністрація повинна облаштувати велосмуги, які належать до району, на вулиці Кульпарківській.

повинна облаштувати велосмуги, які належать до району, на вулиці Кульпарківській. Личаківська районна адміністрація має з'єднати у межах поточного ремонту велодоріжку на вулиці Черемшини. Також слід замовити проєктно-кошторисну документацію для облаштування велоінфраструктури на вулиці Мечникова – від вулиці Шімзерів до Некрасова.

має з'єднати у межах поточного ремонту велодоріжку на вулиці Черемшини. Також слід замовити проєктно-кошторисну документацію для облаштування велоінфраструктури на вулиці Мечникова – від вулиці Шімзерів до Некрасова. Сихівська районна адміністрація повинна замовити проєктно-кошторисну документацію для з'єднання велоінфраструктури проспекту Івана Павла II та вулиці Стрийської. Також потрібно розробити схему організації дорожнього руху велосмуги на непарній стороні вулиці Угорської (від вулиці Литвиненка до Віденської) та з'єднати на вулиці Зеленій проєктовану велосмугу з велодоріжкою на Сихівській.

повинна замовити проєктно-кошторисну документацію для з'єднання велоінфраструктури проспекту Івана Павла II та вулиці Стрийської. Також потрібно розробити схему організації дорожнього руху велосмуги на непарній стороні вулиці Угорської (від вулиці Литвиненка до Віденської) та з'єднати на вулиці Зеленій проєктовану велосмугу з велодоріжкою на Сихівській. Франківська районна адміністрація має з'єднати велоінфраструктуру вулиць Наукової та Стрийської. Також потрібно облаштувати велосмуги, які належить до району, на частині вулиці Кульпарківської.

має з'єднати велоінфраструктуру вулиць Наукової та Стрийської. Також потрібно облаштувати велосмуги, які належить до району, на частині вулиці Кульпарківської. Шевченківська районна адміністрація повинна замовити проєктно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту велосипедної та пішохідної інфраструктур на вулиці Липинського. Також потрібно облаштувати велопереїзд на вулиці Леонтовича та Городоцьку. Окрім цього, слід зробити велодоріжку на вулиці Миколайчука – від вулиці Липинського до Лінкольна.

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Проєкт велосипедної мережі у Львові / Фото ЛМР